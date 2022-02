Diretta/ Latina Avellino (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA LATINA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

I numeri della classifica ci raccontano in anticipo la diretta di Latina Avellino tra due squadre in buono stato di salute. Gli irpini hanno in realtà perso un po’ contatto con la parte altissima della classifica visto che nelle ultime cinque partite hanno alternato a una vittoria una sconfitta. È così che si sono fatti superare in seconda posizione dal Catanzaro reduce da cinque successi di fila. I biancoverdi sono a 48 punti, 7 dalla promozione diretta, in grado di collezionare 12 successi e 12 pari e di scivolare solo 3 volte.

Questo rende la squadra campana anche quella ad aver perso meno partite visto che Bari e Catanzaro che la precedono in classifica ne hanno perse 4. Dall’altro lato c’è un Latina ancorato alla zona playoff e in grado di vincere le ultime tre partite di fila. I punti raccolti sono 41 con 12 successi, 5 pari e ben 10 ko, il numero più alto di sconfitte delle prime otto in classifica. I punti dunque che dividono le due squadre in classifica sono 7. I migliori marcatori della gara sono Carletti e Maniero con 10 gol a testa.

DIRETTA LATINA AVELLINO: PARTITA CON OBIETTIVI DIVERSI!

Latina Avellino si gioca in diretta dallo stadio Francioni, ed è in programma alle ore 18:00 di martedì 22 febbraio: la partita è valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C 2021-2022, un turno che si recupera integralmente in questo infrasettimanale e che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi, ma che stanno bene. Punta i playoff il Latina, che aveva iniziato male la sua stagione ma ora sembra davvero aver fatto il salto di qualità, arriva da una bella vittoria interna sulla Vibonese e spera chiaramente di confermare questo trend anche contro quella che viene giustamente considerata una corazzata del girone C.

L’Avellino ha battuto la Fidelis Andria nel fine settimana, e sfruttando lo scivolone del Bari ha avvicinato la possibilità della promozione diretta: forse è tardi per provare a prenderla ma per i playoff gli irpini saranno chiaramente una minaccia per tutti. Vedremo intanto quello che succederà nella diretta di Latina Avellino, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo sicuramente fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni qui al Francioni.

DIRETTA LATINA AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Latina Avellino sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, riservata agli abbonati del pacchetto Calcio: è la grande novità della stagione e questo match per il recupero della 22^ giornata godrà dunque della messa in onda, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa è chiaramente rappresentata dal portale Eleven Sports, la casa della Serie C: in questo caso la visione sarà per gli abbonati al servizio, ma con la possibilità di acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA AVELLINO

Daniele Di Donato gioca Latina Avellino con il 3-5-2: Cardinali è il portiere, davanti a lui possono giocare Carissoni e Giorgini insieme a Celli mentre sulle corsie laterali i favoriti per essere titolari sono Eros De Santis e Sarzi Puttini. A centrocampo il favorito potrebbe essere Tessiore, con lui ci sono le possibilità di Barberini e Amadio ma Lorenzo Di Livio potrebbe tornare in campo per fare la mezzala offensiva; davanti Jefferson, reduce da una doppietta, potrebbe essere confermato e con lui giocherebbe Rosseti, ma occhio a Carletti e Adama Sane.

L’Avellino si è recentemente affidato a Carmine Gautieri, che ha sostituito l’esonerato (a sorpresa) Piero Braglia: nel suo 3-5-2 spazio a una difesa con Luigi Silvestri, Bove e Scognamiglio a protezione del portiere Pane, poi un centrocampo comandato come al solito da Aloi che con Carriero e Kragl dovrebbe andare a completare la zona mediana, sugli esterni Ciancio se la vede con Rizzo e Micovschi è in ballottaggio con Tito. Murano e Kanoute invece sono i due attaccanti, ma Plescia potrebbe prendere il posto di uno dei due.



