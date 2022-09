Diretta/ Latina Avellino streaming video tv: in cerca di identità (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI AUDACE CERIGNOLA: OSPITI FAVORITI!

Latina Avellino, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 20.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie C. Squadre in cerca di identità dopo un avvio tra alti e bassi. Il Latina è partito con un’ottima vittoria in casa del Foggia ma successivamente ha raccolto solo un altro punto, pareggiando nello scorso weekend in casa contro il Giugliano dopo due sconfitte consecutive subite contro Pescara in casa e Catanzaro in trasferta.

L’Avellino era a sua volta partito con un solo punto collezionato nelle prime tre partite, ma al quarto tentativo gli irpini sono riusciti a centrare il primo successo stagionale, battendo 2-1 il Messina allo stadio Partenio. Il 22 febbraio scorso è terminato a reti bianche l’ultimo precedente a Latina tra le due squadre, il 5 maggio 2019 ultima vittoria irpina al “Francioni” col punteggio di 0-2 mentre in Serie B i nerazzurri hanno colto l’ultimo successo interno contro i biancoverdi, 3-0 il 2 aprile 2016.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Latina Avellino, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali, Celli, Esposito, Giorgini, Teraschi, Bordin, Amadio, Sannipoli, Esposito, Carletti, Rossetti. Risponderà l’Avellino allenato da Roberto Taurino con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Marcone; Illanes, Aya, Zanandrea; Ricciardi, Franco, Dall’Oglio, Micovschi; Kanoute, Murano, Di Gaudio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LATINA AVELLINO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











