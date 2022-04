Diretta/ Latina Bari streaming video tv. galletti, il giorno della festa? (Serie C)

DIRETTA LATINA BARI: GLI OSPITI NON VOGLIONO PIÙ SBAGLIARE!

Latina Bari, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Potrebbe essere il giorno della festa per i Galletti, che hanno 10 punti di vantaggio e non sono riusciti a concretizzare la settimana scorsa il primo match point per la matematica promozione in Serie B, non andando oltre il pari a reti bianche in casa nel derby pugliese contro la Fidelis Andria.

Dall’altra parte il Latina continua a vivere un periodo di crisi che l’ha portato ormai ad un passo dall’uscita dalla zona play off, col decimo posto ora condiviso con il Monterosi Tuscia dopo l’ultima sconfitta subita sul campo del Messina dai pontini. Nel match d’andata il Bari ha calato il tris allo stadio San Nicola contro il Latina, vincendo 3-1, il 5 novembre 2016 i pontini hanno vinto 2-1 l’ultimo precedente disputato tra le due squadre allo stadio Francioni.

DIRETTA LATINA BARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Bari è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA BARI

Le probabili formazioni della diretta Latina Bari, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Carissoni, Palermo, Amadio, Tessiore, Sarzi; Jefferson, Carletti. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Polverino; Celiento, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Maita, Maiello, D’Errico; Galano; Antenucci, Cheddira.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











