Diretta Latina Benevento, streaming video tv: impegno arduo per i padroni di casa che sfideranno la squadra prima in classifica (Serie C, 3 ottobre 2025)
DIRETTA LATINA BENEVENTO, OTTO PUNTI DI DISTACCO
La diretta Latina Benevento vedrà i giallorossi presentarsi a questo appuntamento con il doppio dei punti rispetto a quelli accumulati dai nerazzurri in queste prime sette giornate. La gara si giocherà venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 20:30.
I nerazzurri hanno una striscia aperta di due risultati utili consecutivi vale a dire la vittoria con la Cavese per 2-0 e lo 0-0 con l’Altamura. L’esordio era stato positivo (1-0 all’Atalanta U23), ma era stato seguito da tre sconfitte in quattro partite.
Il Benevento invece viaggia spedito con cinque vittorie di cui tre senza prendere gol ovvero contro Siracusa, Atalanta U23 e Trapani. Non solo gioie per i campani dato che c’è stato anche il passo falso con il Casarano, sconfitta per 1-0, e il 2-2 in casa del Picerno.
DOVE VEDERE DIRETTA LATINA BENEVENTO, STREAMING VIDEO
Volete vedere la diretta Latina Benevento e non sapete come fare? Allora abbonatevi a Sky così da poter assistere a tutti i match di Serie C, compresa la diretta streaming sull’applicazione Sky Go.
LE PROBABILI FORMAZIONI LATINA BENEVENTO
Il Latina si disporrà secondo l’assetto tattico 3-5-2. Mastrantonio il portiere titolare, aiutato da Marenco, Parodi e Dutu in difesa. A centrocampo spazio a Ercolano, De Ciancio, Ciko, Riccardi e Pace con Fasan-Ekuban davanti.
Il Benevento replica con il modulo 3-4-3. Tra i pali Vannucci, protetto dal terzetto Scognamilio, Saio e Borghini. Agiranno da esterni Pierozzi e Ceresoli mentre Prisco e Malta in mediana. Tridente offensivo con Lamesta, Salvemini e Manconi.
LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LATINA BENEVENTO
Le quote sono tutte per il Benevento a 1.62, ben al di sotto rispetto ai 4.70 associati al Latina e ai 3.70 del pareggio. Over 2.5 a 1.85, stesso soglia ma con esito opposto a 1.82.