Diretta Latina Benevento, i campani alla ricerca dei primi posti

La diretta Latina Benevento è una sfida appassionante per formazioni con obiettivi profondamente diversi e che hanno vissuto fino a questo momento una stagione all’opposto, i padroni di casa sono quarti in classifica con 47 punti ma con solo 2 punti di distanza dalle due posizioni superiori che permetterebbero di evitare un turno ad eliminazione diretta.

Il Benevento invece sta cercando di uscire dalla zona calda del fondo della classifica per non dover partecipare ai playout, sono sedicesimi in classifica con 29 punti. Il Latina si presenta alla sfida essendo stato sconfitto 5-2 in casa del Giugliano, mentre il Benevento arriva da un pareggio 0-0 con il Messina.

Formazioni Latina Benevento, possibili ventidue in campo

Per la difficile partita delle 17.30 la squadra di casa dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 scelto dal tecnico Roberto Boscaglia che prevede Zacchi in porta, Rapisarda e Motolese esterni bassi con Marenco e Crescenzi difensori centrali a completare il reparto, Di Livio e Improta sulle fasce, Riccardi e Petermann in mezzo al campo, Matroianni ed Ekuban coppia d’attacco.

Gli ospiti invece potrebbero rispondere con il 4-1-3-2 di mister Michele Pazienza con Nunziante tra i pali, Viscardi, Tosca, Capellini e Veltri in difesa, Viviani in mediana, Acampora e Giampaolo esterni offensivi, Simonetti trequartista in supporto della coppia d’attacco Manconi e Lanini.

Diretta Latina Benevento in streaming video, come vederla

La diretta Latina Benevento allo Stadio Domenico Francioni sarà garantita da Sky Sport in tv e si potrà guardare anche in diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

Latina Benevento, quote e possibile esito finale

La diretta Latina Benevento è una gara che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito con la squadra ospite che non solo è in una posizione migliore di classifica ma che è stata più costante durante tutta la stagione mantenendo sempre saldo il suo posto tra le migliori squadre della competizione, quasi impossibile che i padroni di casa riescano a portare a casa i 3 punti ma anche la possibilità di un pareggio è molto remota.

Per chi volesse fare una scommessina è utile studiare le quote, in questo caso bet365, per capire su cosa puntare e come orientarsi: la vittoria del Latina quotata a 4.33, quella del Benevento invece è quotata 1.85, mentre l’X è pagato 2.87.