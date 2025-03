DIRETTA LATINA CATANIA, ENTRAMBE ARRIVANO DA ALCUNI PAREGGI

E’ programmata per sabato 8 marzo 2025 alle ore 15:00 la diretta Latina Catania. Presso lo Stadio Domenico Francioni va in scena una sfida che vede scontrarsi due compagini reduci da diversi pareggi rimediati nelle ultime giornate del campionato di Serie C. I padroni di casa non vincono da tre partite e non sono andati oltre il pari nè contro il Benevento prima nè contro l’Altamura nello scorso weekend poi, senza quindi più uscire dalla zona retrocessione. I Pontini sono appunto sedicesimi occupando la prima casella valida per i playout con trentuno punti, a quattro lunghezze dal Team Altamura.

Il Catania ha invece collezionato tre pareggi in serie e tutti per 1 a 1, concludendo in questo modo anche la sfida dell’ultima giornata contro il Foggia. I rossazzurri sono a quota quarantuno, ricordando la penalizzazione di un punto inflitta dalla Federazione, come il Picerno. I siciliani vorrebbero tornare alla vittoria così da scavalcare pure il Trapani e raggiungere il Giugliano. Dietro però il Sorrento scalpita per approfittare di eventuali nuovi passi falsi commessi dagli Etnei e ritagliarsi così un posto in zona playoff.

DOVE VEDERE LA DIRETTA LATINA CATANIA: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Latina Catania la puoi vedere sia su Sky che su Now. Accedi alle applicazioni ufficiali Sky Go e Now tv per vedere la partita in streaming ovunque tu sia. Sulla tua televisione puoi seguirla pure sul canale Sky Sport 254 e goderti la sfida a casa.

LATINA CATANIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante i mancati successi, nelle probabili formazioni della diretta Latina Catania suggeriamo ancora l’eventuale impiego del 3-5-2 con Zacchi, Marenco, Vona, Motolese, Rapisarda, Petermann, Gatto, Riccardi, Improta, Ekuban e Mastroianni da parte di mister Boscaglia per i nerazzurri. Discorso simile per i rossazzurri del tecnico Toscano che sono attesi in campo col modulo 3-4-1-2 affidandosi a Dini, Del Fabro, Di Gennaro, Allegretto, Raimo, Frisenna, De Rose, Anastasio, Jimenez; Luperini e Corallo dall’inizio della gara.

DIRETTA LATINA CATANIA, LE QUOTE

Le quote della diretta Latina Catania indicano gli ospiti come possibili vincitori dell’incontro valido per il girone C. I bookmakers del calibro di Sisal propongono il successo rossazzurro, e dunque il segno 2, a 2.35 così da favorire appunto i siciliani rispetto all’1 dei nerazzurri quotato invece a 2.80. Un’alternativa meno gettonata potrebbe essere un altro pareggio per entrambe le formazioni, con l’x fissato a 3.20.