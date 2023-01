DIRETTA/ Latina Catanzaro (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA LATINA CATANZARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Leggiamo per la diretta di Latina Catanzaro quello che ci dice la classifica per le due squadre. Favoritissima è la squadra ospite che viaggia a ritmi stratosferici in testa alla classifica del girone, unica in Europa a essere ancora imbattuta dopo il ko del Napoli contro l’Inter di settimana scorsa. I punti sono in tutto 57 grazie a 18 vittorie e 3 pareggi. Record anche per difesa e attacco che sono le migliori della categoria rispettivamente con 8 gol subiti e 57 realizzati alla pazzesca differenza reti di +49.

Latina invece è aggrappata alla zona playoff reduce da un punto nelle ultime due partite e a 28 punti grazie a 7 successi e altrettanti pari e ko. I gol fatti sono 24 mentre le reti subite sono 30. Il miglior marcatore della partita è anche attuale capocannoniere del raggruppamento e gioca con i padroni di casa, si tratta di Iemmello che ha segnato fino a questo momento ben 13 reti. Sarà molto interessante vedere quello che ci racconterà la gara di oggi tra le due squadre. (Matteo Fantozzi)

LATINA CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma gli aggiornamenti saranno comunque disponibili nel contenitore Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LATINA CATANZARO: RISULTATO SCONTATO…

Latina Catanzaro, in diretta domenica 15 gennaio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Capolista lanciatissima dalle recenti tre vittorie di fila, compresa l’ultima di misura contro il Taranto, che hanno permesso di ricacciare indietro gli assalti del Crotone che ha ottenuto gli stessi risultato ma è stato costretto a rimanere a 6 lunghezze di distanza dalla vetta.

Il Latina dalla sua ha dimostrato un grande carattere riuscendo a rimontare due gol sul campo del Pescara nell’ultima sfida disputata. Pontini nel gruppo di squadre a quota 28, al confine della zona play off ma chiamati ora dal calendario a un’altra sfida difficile da affrontare. All’andata il Catanzaro ha vinto in goleada rifilando un 5-0 al Latina che il 20 ottobre 2021 ha perso 0-2 anche l’ultimo precedente interno di campionato contro i calabresi, battuti per l’ultima volta al “Francioni” con l’1-0 del 7 settembre 2012.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Latina Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali, Celli, Esposito, Giorgini, Teraschi, Bordin, Amadio, Sannipoli, Esposito, Carletti, Rossetti. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Brighenti, Fazio, Scognamillo; Katseris, Verna, Ghion, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LATINA CATANZARO

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.











