DIRETTA LATINA CAVESE, INCROCIO PER LA SALVEZZA AL FRANCIONI

Si apre al Francioni la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C con la diretta Latina Cavese in campo venerdì 7 febbraio 2025 alle 20,30. La partita sarà tra due squadre che non hanno iniziato bene la loro stagione e rischiano di dover lottare fino alle ultime giornate per evitare i playout.

Il Latina di Boscaglia è reduce da tre sconfitte consecutive ed è sceso al diciassettesimo posto in piena zona playout. Meglio la Cavese di Maiuri che è, al momento, quattordicesima in classifica dopo il pareggio in casa contro l’Altamura.

DIRETTA LATINA CAVESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Latina Cavese sarà possibile per tutti gli abbonati ai canali Sky che trasmetteranno la partita in esclusiva anche sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV.

LATINA CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa partita. Il Latina di Boscaglia scenderà in campo con un 4-2-3-1 con Zacchi tra i pali difeso da Ercolano, Crescenzi, Marenco e Vona. Mastroianni giocherà sulla trequarti mentre Saccani e Bocic saranno i due esterni a supporto dell’unica punta Ekuban.

Sarà impostata sulla difesa a tre, invece, la Cavese di Maiuri che si affiderà a Peretti, Piana e Saio davanti alla porta di Boffelli. Rizzo e Loreto saranno i due esterni di centrocampo a sostegno di una coppia formata da Sorrentino e Fella.

LATINA CAVESE, LE QUOTE

La diretta Latina Cavese non sembra avere una direzione netta per quanto riguarda il pronostico sul risultato finale e questo anche secondo il sito di scommesse Pokerstars che infatti assegna alla vittoria del Latina la quota di 2.50, al pareggio una quota di 2.90 e alla vittoria della Cavese una quota di 2.70