Diretta Latina Cosenza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone C di Serie C.

DIRETTA LATINA COSENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Arriva l’angolo delle statistiche per la diretta di Latina Cosenza, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live, ma abbiamo ancora qualche attimo per capire questa sfida cosa comporterà. Il Latina prosegue nel suo percorso di crescita: 53% di possesso, 1,5 xG, 1,2 xA, e una precisione di passaggio dell’85%. Il 61% delle azioni pericolose nasce da triangolazioni centrali, mentre la squadra pontina segna più spesso nei primi tempi (43% delle reti entro il 45’).

Il Cosenza risponde con organizzazione e concretezza: 50% di possesso, 1,7 xG, 1,0 xGA, e una fase difensiva tra le migliori del girone (8,6 tiri totali concessi a gara). Il 39% delle reti arriva da palla inattiva, con un rendimento costante nei finali (41% dei gol dopo il 70’). Sul piano disciplinare, Latina più falloso (3,2 ammonizioni di media, 17,5 falli a gara), Cosenza più equilibrato (2,0 gialli). Ora via al commento live della diretta di Latina Cosenza, si comincia a ragionare e si passerà al commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LATINA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche per la diretta Latina Cosenza la modalità in tv riguarda i canali di Sky Sport, e la diretta streaming video sarà fruibile in abbonamento su Now.

LUPI IN GRANDE SPOLVERO!

Non vediamo l’ora che arrivi il momento della diretta Latina Cosenza, una partita che si gioca per la 14^ giornata nel girone C di Serie C 2025-2026 e va in scena alle ore 14:30 di sabato 15 novembre, un match delicatissimo soprattutto per i pontini che sono molto vicini alla zona playout della classifica.

Infatti il Latina non si ritrova più: dopo il grande colpo contro il Benevento, datato 3 ottobre, non ha più vinto e pur avendo mosso la graduatoria con qualche pareggio rimane in ampia difficoltà e poca continuità, perché dopo aver pareggiato contro la Salernitana ha perso contro il Siracusa che era ultimo in classifica.

Insomma, bisogna rialzare la testa ma sarà difficile contro un Cosenza in grande spolvero, non tanto per il poker al Casarano – che è in crisi – quanto per una bella serie di risultati che ci dice di una squadra che aumentando leggermente i giri del motore potrebbe anche arrivare a giocarsi la promozione.

Certamente allora la diretta Latina Cosenza rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre in questo campionato, noi aspettiamo che la partita prenda il via dando lettura delle probabili formazioni, con la valutazione delle scelte di campo da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA COSENZA

Alessandro Bruno dovrà rinunciare allo squalificato Calabrese nella diretta Latina Cosenza, cambia quindi la difesa e con Parodi e Marenco, davanti al portiere Mastrantonio, giocherà verosimilmente Regonesi. Per il resto, Ercolano e Pace restano favoriti per le corsie ma volendo aumentare la spinta offensiva si può pensare a Pannitteri a destra, poi occhio a Quieto che può trovare posto in un centrocampo dove anche Hergheligiu se la gioca, rischiano dunque Pellitteri e Ciko (un po’ meno Riccardi), davanti abbiamo Fasan e soprattutto Di Giovannantonio che insidiano la titolarità di Ekuban ma soprattutto Parigi.

Antonio Buscè schiera il solito Cosenza con il 4-3-3: Vettorel difende i pali della porta, Dametto e Caporale si piazzano davanti a lui, Cimino e Antonio Ferrara son i due terzini. Kouan, Langella e Garritano sostanzialmente sono intoccabili nello schieramento calabrese, anche se Contiliano spera di poter guidare il reparto di mezzo; nel tridente offensivo occhio a Tommaso D’Orazio, Cannavò e Achour, ma anche qui bisogna dire di Ricciardi, Simone Mazzocchi e Aldo Florenzi che, pur potendo riposare per naturale turnover, rimangono in vantaggio.

PRONOSTICO E QUOTE LATINA COSENZA

Se leggiamo le quote che la Snai ha proposto per la diretta Latina Cosenza scopriamo che i lupi sono favoriti, come era lecito aspettarsi, con il segno 2 per la loro vittoria che ha un valore pari a 2,00 volte quanto investito sulla partita e il segno 1, che regola l’affermazione dei pontini, che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata, a fronte infine del pareggio (segno X) sul quale è stata piazzata una quota che equivale a 3,15 volte la posta in palio.