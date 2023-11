DIRETTA/ Latina Crotone video streaming tv: la storia “vota” per i pitagorici (Serie C, 4 novembre 2023)

DIRETTA LATINA CROTONE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Latina Crotone pone di fronte due formazioni che si sono affrontate all’interno della propria storia in ben 9 occasioni. Spulciando i precedenti si notano ben quattro vittorie da parte del Crotone; tre risultati di pareggio e due successi dei laziali. Le sfide sono state giocate tutte tra il 2013 e il 2023. Nel 2013 due sfide, entrambe vinte dal Crotone rispettivamente con i risultati di 2-0 e 2-3. Si trattava, rispettivamente di Coppa Italia e campionato di serie B. Nella gara di ritorno della sfida giocata in cadetteria ad avere la meglio fu il Latina in trasferta con il risultato di 0-1.

Ad andare in rete per il gol decisivo dopo soltanto due giri di orologio l’ex Genoa Alhassan. Ben due risultati su 9 sono stati di 2-2. Il primo nel 2015 con le reti di Esposito e Acosty per il Latina e Ricci e Budimir per il Crotone; il secondo nell’ultima sfida giocata tra queste due formazioni all’interno dello scorso campionato regolamentare. Ad andare in rete per i laziali Riccardi ed uno sfortunato autogol realizzato da Golemic. Per gli ospiti reti firmate da Vitale e Carraro. (Marco Genduso)

LATINA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Latina Corotne sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Latina Crotone in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Latina Crotone, in diretta sabato 4 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C.Attualmente, entrambe le squadre si trovano in zona playoff, con il Latina a 18 punti e il Crotone a 17 punti in classifica. In caso di vittoria, i pitagorici avrebbero la possibilità di superare il Latina in classifica e di riaffacciarsi nella zona alta della classifica dopo un avvio di torneo incerto.

Il Latina arriva da una sconfitta di misura contro la capolista Juve Stabia, mentre il Crotone ha ottenuto solo un pareggio nel suo ultimo match casalingo contro il Messina, pur trovandosi come detto in una fase piuttosto positiva, con una ritrovata continuità nelle ultime partite. Il 25 marzo scorso, nell’ultimo precedente di campionato a Latina tra le due formazioni, la sfida si è risolta con un pareggio col risultato di 2-2.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Latina Crotone, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Marino, Cortinovis, Rocchi; Del Sole, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Crecco; Fella, Mastroianni. Risponderà il Crotone allenato da Lamberto Zauli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Loiacono, Gigliotti, Leo; Tribuzzi, Felippe, Petriccione, D’ursi, Crialese; Gomez, Tumminello.

LATINA CROTONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Crotone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Crotone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











