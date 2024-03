DIRETTA/ Latina Foggia video streaming tv: la storia recente “vota” per i pontini (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA LATINA FOGGIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Latina Foggia pone di fronte due formazioni che all’interno della propria storia si sono affrontate in circostanze tra il 2021 e il 2023. L’ago della bilancia pende leggermente dalle parti della squadra laziale che ha ottenuto ben tre vittorie su 5 partite. Le restanti due sfide hanno visto una volta trionfare il Foggia ed in una circostanza dividersi la posta in palio. La prima partita giocata risulta essere quella del 19 settembre 2021 con un pareggio con il risultato di 1-1.

Successo in trasferta per il Latina allo stadio Pino Zaccheria del 23 gennaio 22 grazie al tris firmato da Nicolao, Esposito e Sane. Altro successo con lo stesso risultato e nello stesso campo con le reti di Rosseti, Carletti e Fabrizi. Successo Foggia in trasferta con il pesante risultato di 1-5 grazie alle reti di Costa, Petermann, Di Noia, Garattoni e Ogunseye. L’ultima sfida giocata è terminata con il risultato di 1-2 per il Latina. (Marco Genduso)

LATINA FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Latina Foggia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Latina Foggia e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Latina Foggia, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Scontro per i play off tra due formazioni che sono sul confine della top 10 del girone C. Latina ottavo in classifica e reduce da un’importante vittoria sul campo del Picerno: sette punti nelle ultime tre partite di campionato dei pontini che sembrano puntare con decisione alla post season.

Rispetto ai nerazzurri è tre lunghezze indietro il Foggia, che sta vivendo un momento altrettanto brillante con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate. Roboante 0-3 in casa del Messina nell’ultimo match disputato dai Satanelli, che dopo il ritorno di Mirko Cudini in panchina hanno dimostrato di saper trovare finalmente una continuità che era stata inseguita per tutta la durata della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Latina Foggia, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Gaetano Fontana schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fasolino; Vona, Cortinovis, Rocchi; Ercolano, Di Livio, Paganini, Crecco; Del Sole, Fabrizi, Riccardi. Risponderà il Foggia allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Perina; Silvestro, Salines, Ercolani, Rizzo; Tascone, Odjer, Tenkorang; Rolando, Gagliano, Millico.

LATINA FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Foggia ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











