DIRETTA/ Latina Gelbison video streaming tv: l’unico precedente fu senza gol

DIRETTA LATINA GELBISON: TESTA A TESTA

Solamente un testa a testa verso la diretta di Latina Gelbison come precedente di questo incontro tra neroazzurri e rossoblu. Naturalmente parliamo del match d’andata quando le due squadre si divisero la posta in palio senza farsi male, con uno zero a zero. Questo risultato si sarebbe poi ripetuto altre sette volte durante la stagione sia per il Latina che per la Gelbison.

I neroazzurri sono reduci da due sfide di fila senza riuscire a trovare la vittoria dopo averla raccolta contro la Juve Stabia. Infatti, da lì in poi è arrivato il pari con il Crotone per 2-2 e recentemente la sconfitta esterna sul campo del Monopoli per tre reti a uno. Di certo non se la passa meglio la Gelbison che non vince addirittura dal 19 febbraio con tre pareggi e quattro sconfitte nelle seguenti sette partite di campionato. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

LATINA GELBISON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Gelbison non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Latina Gelbison sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PUNTI PESANTI

Latina Gelbison, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Cilentani in difficoltà e ora in piena zona play out, al quintultimo posto in classifica dopo l’ultimo ko in casa contro la Viterbese, quarta sconfitta subita nelle ultime 5 partite di campionato disputate dalla formazione campana.

Dall’altra parte il Latina ha ormai blindato il fondamentale obiettivo della salvezza diretta ma dopo l’ultima sconfitta in casa del Monopoli i pontini sono usciti di nuovo dalla zona play off, ora distanziati di una lunghezza dalla Juve Stabia decima in classifica. Nel match d’andata, primo precedente in assoluto tra i professionisti tra le due squadre, la sfida si è risolta in un pari a reti bianche.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA GELBISON

Le probabili formazioni della diretta Latina Gelbison, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Alessandro Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tonti; De Santis, Calabrese, And. Esposito; Carissoni, Di Livio, Amadio, Pellegrino, Sannipoli; Rosseti, Ganz. Risponderà la Gelbison allenata da Gianluca Esposito con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Graziani, Papa, Fornito, Porcino; De Sena, Infantino.

LATINA GELBISON LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Gelbison, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Gelbison, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











