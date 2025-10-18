Tutte le informazioni sulla diretta Latina Giugliano, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

DIRETTA LATINA GIUGLIANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Latina Giugliano? Cerchiamo di capire insieme come andrà questo match osservando i numeri prodotti dalle due compagini fino a questo momento. Il Latina, compatto e disciplinato, concede poco: 1,0 xGA e appena 3,4 tiri subiti nello specchio a partita. Ama attaccare in maniera diretta: solo 47% di possesso medio, ma 1,5 xG e il 55% dei gol nati da azioni di seconda palla. Il Giugliano costruisce invece con più calma: 56% di possesso, 1,6 xG, 1,7 xA, e una predilezione per la corsia destra (il 63% dei tiri nasce da lì).

Le due squadre hanno anche ritmi opposti nei gol: il Latina segna presto (39% delle reti entro il 25’), il Giugliano nei finali (44% dopo il 70’). A livello atletico, equilibrio (10,5 km per giocatore), ma più aggressività nerazzurra (3,0 gialli di media contro 1,8). Una gara di letture e contrasti: il Latina punge quando recupera alto, il Giugliano colpisce se trova spazio dietro la linea. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, rimanete collegati su questa pagina perché dal prossimo aggiornamento ci sarà la diretta di Latina Giugliano, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Latina Giugliano streaming video, come seguire la partita

La diretta Latina Giugliano potrà essere seguita in contemporanea solamente da tifosi e appassionati che hanno sottoscritto in precedenza un abbonamento ai servizi di Sky Sport e che potranno quindi sintonizzarsi al canale Sky Sport, quello scelto per trasmettere l’incontro, o collegarsi allo streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Gialloblù sempre più in fondo alla classifica

Alle 17.30 si chiuderà la prima parte della decima giornata del girone C di Serie C con la diretta Latina Giugliano che verrà giocata allo Stadio Domenico Francioni e che farà sfidare due squadre in situazioni di classifica molto diverse ma che hanno bisogno di questo incontro per tornare a portare a casa punti in classifica, i nerazzurri dopo l’ultima stagione complicata stanno riuscendo quest’anno a ottenere una serie di risultati utili consecutivi che gli permette di stare al decimo posto, l’ultimo in grado di garantire la partecipazione ai playoff, ma che per essere rafforzato ha bisogno di una vittoria dopo il pareggio 0-0 in casa del Potenza dell’ultima settimana.

Per i gialloblù invece la stagione è nettamente più complicata visto che fino ad adesso sono riusciti a conquistare solamente 6 punti che li portano ad essere al diciottesimo posto nel pieno della lotta per la salvezza e per evitare i playout che possono sempre essere pericolosi anche per squadre sulla carta forti, nell’ultima uscita stagionale è arrivata l’ennesima sconfitta, un netto 0-3 contro il Catania.

Formazioni Latina Giugliano, probabili ventidue in campo

Per affrontare la diretta Latina Giugliano i due tecnici prenderanno scelte simili ovvero quelle di attuare alcuni cambi che nelle loro idee dovrebbero avvicinare maggiormente la squadra verso i 3 punti, per questo Alessandro Bruno schiererà nel suo 3-5-2 Mastrantonio in porta, Marenco, Parodi e Calabrese in difesa, Porro, Ciko, Hergheligiu, Riccardi ed Ercolano a centrocampo e in attacco Parigi e Pace. Mirko Cudini invece proporrà nuovamente il suo 4-3-3 nel quale però ci sarà Russo come portiere, Milan, Del Fabbro, Caldore e Vaglica come difensori, Zammarini, De Rosa e Prezioso come centrocampisti, Borello, Nepi ed Esposito in attacco.

Latina Giugliano, quote e possibile esito finale

Per chi è interessato alle scommesse daremo ora un occhio alle quote che ha scelto bet365 per i tre risultati possibili della diretta Latina Giugliano per provare ad anticipare quello che sarà il risultato finale della sfida, i favoriti per la vittoria sono certamente i nerazzurri padroni di casa che sono dati a 1.90 e che quest’anno hanno dimostrato di essere più squadra rispetto alla scorsa stagione. Il pareggio invece è molto alto, quasi quanto la vittoria dei gialloblù visto che il primo è fissato a 3.40 mentre la seconda verrà pagata a 3.50 in caso dovesse verificarsi, per via di una probabilità molto bassa.