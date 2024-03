Diretta/ Latina Juve Stabia, streaming video tv: neroazzurri in calo (Serie C, 7 marzo 2024)

DIRETTA LATINA JUVE STABIA, OSPITI SEMPRE PIU’ PRIMI

La diretta Latina Juve Stabia, in programma giovedì 7 marzo alle ore 18:30, racconta della 30esima giornata di Serie C Girone C. I neroazzurri hanno interrotto il loro periodo di tre vittorie consecutive collezionando un pareggio con l’Audace Cerignola e una sconfitta in casa della Virtus Francavilla nelle ultime due giornate.

La Juve Stabia invece ha messo a referto due vittorie contro Turris e Casertana, entrambe in casa per 1-0, che hanno aiutato i gialloblu ad incrementare il primo posto. Ora la Juve Stabia è a 61 punti, a +7 dal Benevento secondo e +8 dal duo Avellino e Taranto che però hanno una gara in più.

LATINA JUVE STABIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Latina Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Latina Juve Stabia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

LATINA JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Latina Juve Stabia vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Guadagno, terzetto difensivo composto da Vona, Cortinovis e Marino. De Santis e Crecco agiranno da esterni con Perseu e Paganini a centrocampo. In avanti Fella, Fabrizi e Riccardi.

La Juve Stabia replica con il 3-4-1-2. Tra i pali Thiam, pacchetto arretrato formato da Andreoni, Bellich e Bachini. Nella zona nevralgica del campo troveremo Mignanelli, Meli, Leone e Buglio con Mosti trequartista dietro la coppia Candellone-Adorante.

LATINA JUVE STABIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Latina Juve Stabia favorita la squadra ospite a 2. Secondo sisal, l’1 vale 3.90 mentre la X è a 3.15.

L’Over 2.5 è offerto a 2.50 contro l’1.45 del segno opposto cioè l’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.15 e 1.60.











