DIRETTA LATINA JUVENTUS U23, IN PALIO PUNTI SALVEZZA PER IL LATINA

La domenica pomeriggio della trentaduesima giornata del Girone C di Serie C entra nel vivo con la diretta Latina Juventus U23 in campo alle 15,00 del 16 marzo 2025. La sfida vedrà in campo due squadre che lottano per obiettivi opposti ma sono alla ricerca di punti per migliorare la loro posizione in classifica.

DIRETTA/ Juventus Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (16 marzo 2025)

Il Latina di Boscaglia è reduce da cinque partite senza vittoria ed ha perso per 2 a 0 anche l’ultima trasferta giocata contro il Monopoli. Ha vinto contro il Sorrento e spera nei playoff, invece, la Juventus U23 di Brambilla che ha interrotto una striscia di quattro risultati negativi consecutivi.

DIRETTA LATINA JUVENTUS U23, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva di Sky che trasmetterà la diretta Latina Juventus U23 anche sulle piattaforme streaming in diretta video sui telefonini con NOW TV e Sky GO.

Video Sorrento Juventus U23 (0-1)/ Gol e highlights: la decidono i cambi, in extremis Adzic

LATINA JUVENTUS U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme quali sono le probabili formazioni prima di entrare nel vivo della diretta. Il Latina di Boscaglia andrà in campo con la difesa a tre formata da Marenco, Vona e Berman davanti alla porta di Zacchi. Crecco e Improta agiranno come esterni di centrocampo a supporto delle due punte che saranno Ekuban e Zuppei.

Sarà un 3-5-2 anche il modulo scelto dalla Juventus U23 di Brambilla che si affiderà a Daffara tra i pali difeso da Turicchia, Gil e Scaglia. Comenecia e Puczka giocheranno come esterni di centrocampo mentre i due attaccanti saranno ancora Afena-Gyan e Semedo.

DIRETTA/ Monopoli Latina (risultato finale 2-0): la chiude Bulevardi! (oggi 12 marzo 2025)