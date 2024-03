Diretta/ Latina Messina video streaming tv: equilibrio perfetto finora! (Serie C, 16 marzo 2024)

DIRETTA LATINA MESSINA: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Latina Messina. Nei nove incontri disputati fin qui possiamo notare un clamoroso equilibrio di 3 vittorie neroazzurre, 3 successi giallorossi e 3 pareggi. L’ultima partita disputata tra le due squadre è stato il match d’andata terminato con un netto 3-0 in favore del Latina. Il Messina non vince dalla gara precedente ovvero il 2-0 in trasferta valevole per la 29esima giornata di Serie C stagione 2022/2023.

Video/ Benevento Messina (1-1) gol e highlights: i sanniti frenano! (Serie C girone C, 10 marzo 2024)

La sfida con il maggior numero di gol è quella andata in scena il 22 ottobre 2022 con i siciliani vittoriosi per 4-1. Curioso vedere come nelle prime 4 partite ci sono stati 3 pareggi, tutti per 0-0, mentre ad oggi il segno X manca dal 1983 dato che dall’ultimo 0-0 sono passate cinque partite, nessuna di queste è terminata in parità. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Crotone Latina (risultato finale 1-3): decisivo il raddoppio di Mazzocco! (Serie C, 10 Marzo 2024)

DIRETTA LATINA MESSINA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Latina Messina sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare di Sky, previo però l’acquisto del pacchetto Calcio che sblocca i canali dal 251 in poi, dove la partita sarà trasmessa. In alternativa, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, mediante le medesime modalità sarà possibile vedere questa gara in streaming su questa piattaforma.

LA PRESENTAZIONE

Il Francioni canta a festa perché oggi 16 marzo 2024 è il giorno della diretta di Latina Messina, l’ora X invece è fissata per le 18,30 per dare il via a questo 32esimo turno di Serie C. I nerazzurri si trovano attualmente al nono posto e cercano di risalire la classifica dopo aver interrotto una serie di due sconfitte con una convincente vittoria contro il Crotone fuori casa per 1-3.

DIRETTA/ Benevento Messina (risultato finale 1-1): Frisenna trova il pari! (Serie C, 10 marzo 2024)

I siciliani invece sono reduci da un pareggio per 1-1 contro il Benevento che li ha fatti scivolare al dodicesimo posto. Per entrambe le squadre, questa partita rappresenta un’opportunità importante per tornare alla vittoria e migliorare la propria posizione in classifica.

LATINA MESSINA: PROBABILI FORMAZIONI

Prima di immergerci nella diretta di Latina Messina diamo un’occhiata alle probabili formazioni cercando i protagonisti papabili di questo match: per i padroni di casa, è probabile che Capanna venga schierato come attaccante esterno. Dopo il gol e l’assist messi a segno nell’ultima uscita, Capanna si presenta come una pedina fondamentale per l’attacco del Latina.

Spostandoci dall’altro lato del ring, il Messina potrebbe fare affidamento su Nardi per garantire solidità alla difesa dalla mediana. Le doti di interdizione di Nardi sono cruciali per la squadra siciliana nel mantenere l’equilibrio difensivo e contrastare gli attacchi avversari.

LATINA MESSINA, LE QUOTE

Come di consueto andiamo ad analizzare le quote della diretta di Latina Messina grazie alla concessione di Snai: il segno 1 è fissato a 2,1 mentre il pareggio distinto dal segno X è quotato a 2,5. Il segno 2 che decreterebbe la vittoria siciliana invece porterebbe una moltiplicazione di 3 sull’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA