Diretta Latina Messina/ Streaming video tv: ospiti in cerca di punti (Serie C)

DIRETTA LATINA MESSINA: NERAZZURRI PER SVOLTARE

La diretta Latina Messina, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:30, mette di fronte due squadre con stati di forma abbastanza diversi. I nerazzurri, infatti, arrivano al match dopo due sconfitte nelle ultime tre gare, ultime delle quali nella sfida di domenica scorsa in casa del Picerno. La classifica dice 36 punti e zona play-off ma i pontini sanno bene che devono guardarsi anche indietro per evitare brutti scherzi nel finale di stagione.

Una vittoria contro il Messina rappresenterebbe una bella boccata di ossigeno. In casa giallorossa, invece, quattro punti nelle ultime due uscite e morale alto per lo sprint finale di questo campionato. Dopo aver navigato a lungo nelle retrovie, i siciliani sognano addirittura la salvezza diretta.

LATINA MESSINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Latina Messina, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, sarà visibile su Eleven Sports, in streaming live e on demand. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

LATINA MESSINA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Latina Messina lasciano qualche dubbio da ambo le parti. Per i padroni di casa a difesa di Tonti ci saranno Esposito, Calabrese e De Santis. Sulle corsie laterali Sannipoli e Carissoni mentre in mezzo al campo Barberini, Amadio e Di Livio. In attacco il tandem offensivo composto da Fabrizi e Ganz anche se non è escluso l’impiego di Furlan in mezzo al campo. Per i giallorossi di mister Raciti dovrebbe figurare Fumagalli tra i pali, in difesa Berto e Celesia esterni, Ferrara e Trasciani centrali. A centrocampo Marino, Fofana e Mallamo mentre dietro l’unica punta Zuppel spazio ai fantasisti Kragl e Ragusa.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Latina Messina vedono una sfida a favore dei pontini. Secondo William Hill, il successo dei nerazzurri laziali vale 1.95 contro i 3.75 attribuiti agli ospiti e la quota 3.00 riferita al segno X. Ci si aspettano pochi gol e l’Over 2.5 a 2.40 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 1.53.











