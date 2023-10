DIRETTA/ Latina Monopoli video streaming tv: i precedenti non sono tantissimi (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA LATINA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Latina e Monopoli presenta due formazioni che si sono affrontate ben 5 volte all’interno della loro storia. Spulciando il passato e notando i precedenti tra le due formazioni, non si può non notare come tre volte su 5 il risultato è stato di 0-0. Le restanti due sfide, nonché le ultime dal punto di vista temporale, hanno evidenziato due successi per il Monopoli. Le prime tre gare però sono terminate tutte con il risultato di 0-0, giocate tra il 2021 e il 2022.

Terza sfida giocata tra Latina e Monopoli ben 9 ammonizioni che hanno portato addirittura la formazione ospite ha rimanere in 9 uomini alla luce di due espulsioni inflitte a Simeri e Bussaglia. Nell’aprile del 2023 il Monopoli ha ottenuto il primo successo nei confronti del Latina grazie alla tripletta realizzata da uno scatenato Giacomo Manzari. L’attuale centrocampista dell’Ascoli in quella stagione realizzò ben 8 reti ponendo su di sé gli occhi della serie B. La successiva sfida, valevole per i play off di categoria, è stata vinta ancora una volta dal Monopoli grazie al gol nei minuti finali firmato da Starita. (Marco Genduso)

LATINA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Monopoli sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Latina Monopoli in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LATINA MONOPOLI: NERAZZURRI PER LA VETTA

La diretta Latina Monopoli, in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Domenico Francioni” di Latina, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. Match che, almeno sulla carta, pende dalle parti dei pontini che stanno disputando un torneo di primo ordine. I nerazzurri, infatti, stazionano al terzo posto della graduatoria con dodici punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Juve Stabia. Di tutt’altro genere la situazione in casa pugliese: i Gabbiani, infatti, stanno faticando non poco con quattro punti all’attivo, ultimo in casa contro il Foggia, ma ancora zero vittorie a referto.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA MONOPOLI

Le probabili formazioni di Latina Monopoli, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 16:15 allo stadio “Domenico Francioni” di Latina. I padroni di casa allenati da mister Daniele Di Donato punteranno sul rodato 3-5-2: coppia offensiva formata da Fella e Mastroianni mentre sulle corsie laterali spazio a Crecco ed Ercolano. In casa Monopoli, invece, mister Francesco Tomei dovrà rinunciare all’infortunato Ferrini, al suo posto è pronto Fornasier.

LATINA MONOPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Latina Monopoli danno per favorita la squadra laziale con il segno 1 proposto a 1.87. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici pugliese è dato a 4.30 mentre il pareggio si gioca a 3.25.

