DIRETTA/ Latina Monopoli video streaming tv: ecco i precedenti della partita

DIRETTA LATINA MONOPOLI: I TESTA A TESTA

Soffermiamoci sui precedenti della diretta di Latina Monopoli. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella scorsa stagione trovandosi l’una di fronte all’altra dunque in solo due occasioni se si considerano anche i match disputati in Puglia. Curiosità vuole che in entrambe le circostanze le due squadre uscirono con due pareggi, dunque senza vincitori né vinti, e anche senza che nessuna delle due compagini riuscisse a segnare almeno un gol.

A questo match arriva da un ultimo periodo peggiore la squadra pontina che nelle ultime cinque gare ha raccolto appena due punti. Dall’altra parte c’è un Monopoli che ha ritrovato il sorriso con una vittoria interna per 1-0 contro il Monopoli. In classifica i biancoverdi, grazie a questa partita, hanno superato proprio i nerazzurri e si trovano ora sopra di due posizioni e altrettanti punti. Entrambe le squadre sono aggrappate alla zona playoff ma devono stare molto attente perché la classifica è corta e il Latina è a tre lunghezze dai playout.

LATINA MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Latina Monopoli, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Latina Monopoli esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

LATINA MONOPOLI: SFIDA INTERESSANTE!

Latina Monopoli, in diretta mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Sfida in zona play off tra due formazioni che hanno vissuto un ultimo turno di campionato diametralmente diverso. Non si è ancora fermata la crisi del Latina, costretto a incassare una nuova sconfitta sul campo del Crotone, pur in un incrocio di calendario molto difficile.

Il Monopoli dopo 3 partite senza vittoria in campionato è riuscito invece a tornare ai 3 punti battendo in casa la Virtus Francavilla di misura, 3 punti nel derby pugliese che hanno riportato i Gabbiani al settimo posto in classifica. Nella scorsa stagione entrambe le sfide di campionato tra Latina e Monopoli sono terminate a reti bianche, sia allo stadio Francioni sia allo stadio Veneziani.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Latina Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali, Celli, Esposito, Giorgini, Teraschi, Bordin, Amadio, Sannipoli, Esposito, Carletti, Rossetti. Risponderà il Monopoli allenato da Giuseppe Pancaro con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nocchi, Drudi, Bizzotto, de Santis, Viteritti, Rolando, Piccinini, De Risio, Falbo, Starita, Montini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.

