Serie C, Diretta Latina Monopoli, streaming video tv: gli ospiti arrivano da una vittoria e vorranno senz'altro bissare il successo (20 settembre 2025)

DIRETTA LATINA MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche numero per la diretta di Latina Monopoli, il nostro obiettivo è quello di capire chi riuscirà a fare la differenza in ottica tre punti con i trend e le statisitiche che sicuramente ci forniranno una panoramica completa su quello che andremo a vedere nel prossimo futuro calcistico. Perciò non perdiamo altro tempo e anzi facciamo attenzione: il Latina è squadra che corre tanto (media di 10,9 km a giocatore) e predilige un calcio verticale: completa circa 400 passaggi a gara con il 78% di precisione, producendo 11 conclusioni in media (xG 1.3).

Il Monopoli ha invece un’impronta più equilibrata, con possesso palla vicino al 52%, 440 passaggi completati (81% di precisione) e una media di 1.2 xG a gara. Numeri che raccontano un confronto equilibrato, in cui la maggiore fisicità dei pontini si incrocia con l’ordine tattico dei pugliesi. Ci sarà da divertirsi non c’è che dire, dopotutto è arrivato il momento di scendere in cmapo insieme ai giocatori, si parte finalmente con la diretta di Latina Monopoli, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA LATINA MONOPOLI, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Latina Monopoli e non sapete come fare? Semplice, abbonatevi a Sky Sport. Così facendo e possibile anche assistere alla diretta streaming su Sky Go.

NERAZZURRI CONTRO BIANCOVERDI

Ci si aspetta equilibrio e una bella partita dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la diretta Latina Monopoli. Il match si disputerà questo sabato 20 settembre 2025 alle ore 17:30 presso lo stadio Domenico Francioni.

I nerazzurri del Latina aveva iniziato molto bene, accedendo al secondo turno di Coppa Italia Serie C con il Gubbio e battendo all’esordio in campionato l’Atalanta U23. Poi però sono arrivati i dolori: sconfitte con Trapani e Picerno più il pari col Foggia.

Il Monopoli ha curiosamente sfidato due volte il Cosenza, una in Coppa Italia Serie C vincendo 1-0 e una in campionato pareggiando 2-2. Dopodiché altri due successi, uno col Siracusa e uno con l’Audace Cerignola, intervallate dal 4-0 subito dal Catania.

LE PROBABILI FORMAZIONI LATINA MONOPOLI

Il Latina giocherà con il modulo 3-5-2 con Mastrantonio in porta, difeso d Marenco, Parodi e Calabrese. Agiranno da esterni Ercolano e Pace mentre a centrcoampo Hergheligiu e De Ciancio. Quieto-Fasan deitro all’unica punta Parigi.

Il Monopoli giocherà sempre con l’assetto tattico 3-5-2 con Piana tra i pali con Piccinini, Miceli e Oyewale in difesa. Falzerano a sinistra, Viteritti a destra e il trio Imputato-Battocchio-Scipioni a centrocampo. In attacco Tirelli cn Longo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LATINA MONOPOLI

Il Monopoli è favorito per questa partita essendo dato a 2.40 contro i 2.90 del Latina e il pareggio offerto dai bookmakers a 3.15. Gol a 1.98, No Gol a 1.70.