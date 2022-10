Diretta/ Latina Monterosi Tuscia streaming video tv: derby laziale (Serie C)

DIRETTA LATINA MONTEROSI TUSCIA: ALTA TENSIONE!

Latina Monterosi Tuscia, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Derby laziale con il Latina che ha mantenuto il lusinghiero quarto posto in classifica nel girone C anche dopo l’ultima pesante sconfitta subita contro il Messina, un poker contro i peloritani che pure frequentano i bassifondi della classifica e sicuramente un’occasione sprecata per i pontini.

Decimo in classifica il Monterosi Tuscia che nell’ultimo impegno ha strappato al 94′ un importante pareggio interno contro il Monopoli, mantenendo così una buona posizione con gli etruschi che si mantengono a +3 dal quintultimo posto in classifica. Pari pirotecnico col punteggio di 3-3 nell’ultimo precedente disputato a Latina tra le due squadre, il 14 marzo 2021 in Serie D il Monterosi Tuscia ha espugnato con uno 0-1 il “Francioni” mentre l’ultima vittoria del Latina in casa risale al 2-0 7 ottobre 2018.

LATINA MONTEROSI TUSCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Latina Monterosi Tuscia, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Latina Monterosi Tuscia esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA MONTEROSI TUSCIA

Le probabili formazioni della diretta Latina Monterosi Tuscia, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali, Celli, Esposito, Giorgini, Teraschi, Bordin, Amadio, Sannipoli, Esposito, Carletti, Rossetti. Risponderà il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Alia; Tartaglia, Mbende, Borri, Cancellieri; Parlati, Lipani, Verde; Carlini; Costantino, Rossi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Monterosi Tuscia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Monterosi Tuscia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











