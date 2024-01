DIRETTA/ Latina Monterosi Tuscia video streaming tv: derby dalla breve storia (Serie C, 19 gennaio 2024)

DIRETTA LATINA MONTEROSCI TUSCIA, TESTA A TESTA

La diretta di Monterosi Tuscia Latina ha visto la squadra ospite prevalere in termini di vittorie, tuttavia, il Monterosi ha dimostrato di poter competere e ha cercato di mantenere un certo equilibrio nei risultati. Queste due squadre si sono scontrate per la prima volta nella stagione 2017/18, un periodo che ha segnato la rinascita del Latina in Serie D. Il primo confronto tra le due squadre avvenne al Francioni, con il Latina che vinse 3-2 grazie ai gol di Ladaresta, Olivera e Milizia, dopo essere stato inizialmente in svantaggio contro il Monterosi. Nella stagione successiva, il Latina conquistò una vittoria per 2-0 al Francioni con reti di Cittadino e Casimirri, mentre al ritorno il Monterosi rimontò con una doppietta di Nohman. Nella stagione 2021/22, ultima condivisa in Serie D, il Monterosi trionfò in entrambi gli incontri, vincendo 1-0 al Francioni e poi 2-0 al Martoni.

Dopo il ritorno del Latina tra i professionisti, le squadre si sono affrontate in quattro occasioni, con un equilibrio di due pareggi e una vittoria per ciascuna. Nell’ultimo scontro, il Monterosi Tuscia ha prevalso al Francioni con un punteggio di 2-0, grazie alle reti di Di Paolantonio e Santarpia. Questi precedenti mostrano che, nonostante il Monterosi abbia avuto il sopravvento in alcune occasioni, il Latina ha dimostrato di poter competere e cercare di bilanciare la situazione. La sfida tra queste due squadre promette emozioni e sarà interessante vedere come si evolverà nel prossimo incontro. (agg. Gianmarco Mannara)

LATINA MONTEROSCI TUSCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Latina Monterosi Tuscia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Latina Monterosi Tuscia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI IN GRANDE SPOLVERO

La diretta Latina Monterosi Tuscia, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20:45, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone C. I neroazzurri stanno vivendo un periodo tutt’altro che positivo. Nelle prime due partite del 2024, il Latina ha incassato prima un sonoro 5-0 in casa contro l’Avellino e successivamente ha incassato un 2-0 sul campo del Potenza. Questa è stata la terza sconfitta consecutiva se contiamo anche la sfida col Taranto terminata 2-1.

Il Monterosi Tuscia invece si può tenere soddisfatta di questo inizio di anno nuovo. Il pareggio in casa della Juve Stabia vale molto di più, sia perché contro la capolista sia per via dei due gol arrivati allo scadere, rimontando il 2-0 dei campani. La settimana successiva, vale a dire l’ultimo turno di campionato, il Monterosi ha vinto contro il Monopoli 2-1 grazie ai gol di Di Francesco nel primo tempo e Verde nella ripresa.

LATINA MONTEROSCI TUSCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Latina Monterosi Tuscia vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Bertini, difesa a tre con De Santis, Rocchi e Cortinovis. A centrocampo le due mezzali saranno Riccardi e Di Livio con Cittadino regista più il duo Del Sole-Ercolano sulle fasce. In avanti tandem offensivo Fella-Mastroianni.

Il Monterosi replica con il 4-3-3. Tra i pali presente Rigon, pacchetto arretrato composto da Bittante, Piroli, Sini e Di Renzo. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Parlati sulla destra, Verde sulla sinistra e Tolomello in mediana. Tridente offensivo con Silipo e Di Francesco esterni e Vano centravanti.

LATINA MONTEROSCI TUSCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Latina Monterosi Tuscia danno favorita la squadra di casa a 1.68. Secondo bet365, il segno X del pareggio è offerto a 3.40 mentre il 2 fisso a 4.80.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è quotato 2.05 contro l’1.68 dell’Under. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.89.

