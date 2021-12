Diretta/ Latina Palermo streaming video tv: rosanero per la scossa (Serie C)

DIRETTA LATINA PALERMO: FACILE PER GLI OSPITI?

Latina Palermo, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida interessante col Latina al momento sopra di 2 lunghezze la zona play off e soprattutto capace di dare filo da torcere a molte squadre. E alla fine del girone d’andata la classifica dei pontini sarebbe stata ancora migliore senza il rocambolesco 3-3 contro il Monterosi nell’ultimo turno disputato.

Diretta/ Latina Monterosi Tuscia (risultato finale 3-3): giostra del gol nel derby!

Dall’altra parte il Palermo ha pareggiato 0-0 il big match contro il Bari, sfida in cui i rosanero speravano di sparigliare le carte e hanno visto invece i pugliesi restare a +8 in vetta alla classifica del girone C. Ai rosanero serve una scossa per riprendersi almeno il secondo posto al momento ad appannaggio del Monopoli: ultimo precedente a Latina tra le due formazioni datato 26 aprile 2014 in Serie B, fu il Palermo ad imporsi col punteggio di 1-3.

Diretta/ Palermo Bari (risultato finale 0-0): tante emozioni, ma non arrivano i gol!

DIRETTA LATINA PALERMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Palermo è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Latina Palermo, match che andrà in scena al Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao; Teraschi, Di Livio, Spinozzi, Tessiore; Carletti, Mascia. Risponderà il Palermo allenato da Giacomo Filippi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotti; Accardi, Dall’Oglio, De Rose, Odjer, Valente; Brunori, Soleri.

Diretta/ Monopoli Latina (risultato finale 0-0): due legni fermano i pugliesi!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Domenico Francioni di Latina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA