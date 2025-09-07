Diretta Latina Picerno, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Francioni per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone C.

DIRETTA LATINA PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Arriva il momento di guardare le statistiche della diretta di Latina Picerno e capire chi tra le due compagini porterà a casa i tre punti questa sera, per farlo abbiamo una bella mole di dati che sicuramente ci farà capire chi ha le carte in regola e chi no. Il Picerno offre un rendimento offensivo interessante: segna circa 1,34 gol per partita e nelle partite casalinghe quasi sempre si superano quota 1,5 reti totali. Latina, invece, segna meno (circa 0,86 gol per partita), ma mantiene un ritmo nei match aperti: il 70 % delle sue partite fuori casa vede più di 1,5 reti segnate complessivamente.

La sensazione è che il Picerno sia concretamente organizzato per produrre occasioni e finalizzarle, mentre il Latina preferirà gestire il risultato puntando su spazi controllati e meno esposizione offensiva. Adesso possiamo passare al commento live della direta di Latina Picerno, il fischio di inizio è vicinissimo e con esso il nostro classico commento live con le azioni più importanti della serata calcistica in divenire, sempre qui su questa pagina! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LATINA PICERNO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per il momento vi possiamo dire che la diretta Latina Picerno sarà disponibile in streaming sui dispositivi con cui è possibile scaricare ed accedere all’applicazione Sky Go. L’emittente satellitare Sky fornirà poi probabilmente anche un canale apposito per chi volesse seguire questo match in televisione.

LATINA PICERNO, I NERAZZURRI OSPITANO I ROSSOBLU

La diretta Latina Picerno comincia domenica 7 settembre 2025 alle ore 20:30. Presso lo Stadio Domenico Francioni il Latina va in cerca di riscatto dopo quanto accaduto nello scorso weekend di campionato contro una squadra che però non ha ancora ottenuto neanche una vittoria nei primi tre impegni ufficiali del 2025/2026.

I Leoni Alati approcciano questa terza giornata della regular season vera e propria dopo aver subito una batosta in trasferta contro il Trapani, con i siciliani che hanno rifilato loro addirittura sei reti nel corso dei novanta minuti. I nerazzurri hanno così interrotto la serie positiva cominciata in piena estate avendo vinto sia in Coppa Italia che all’esordio in Serie C.

I Pontini vogliono dunque tornare a sorridere come accaduto al termine degli incontri con il Gubbio prima e l’Atalanta Under 23 poi, due formazioni entrambe superate di misura per 1 a 0. Diverso è stato invece il percorso sin qui avuto dai rivali di giornata, ancora in cerca del primo successo stagionale.

I rossoblu dell’AZ sono stati a loro volta sconfitti ai calci di rigore dal Trapani ma nei trentaduesimi di Coppa Italia Serie C, incappando così in una prematura eliminazione dal torneo. Nelle prime due giornate hanno poi ottenuto altri due pareggi senza andare oltre il 2 a 2 sia contro l’Audace Cerignola prima che col Giugliano poi.

DIRETTA LATINA PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Considerando le probabili formazioni della diretta Latina Picerno, a parte gli interpreti di ciascuna compagine ovviamente, vediamo cosa cambia per quanto concerne le scelte relative al modulo da parte dei due allenatori. Il tecnico Bruno opterà infatti per un 3-4-2-1 con Mastrantonio, Ercolano, Porro, Scravaglieri, Calabrese, Ekuban, Riccardi, Marenco, De Ciancio, Parodi, Pannitteri mentre il suo collega De Luca dovrebbe decidere di schierare quattro difensori e tre calciatori sulla trequarti usando il 4-2-3-1 con Summa in porta, Salvo, Frison, Granata e Perri dietro, Maselli e Bianchi in mediana, Energe, Bocic ed Esposito alle spalle dell’uinca punta che sarà infine Abreu.

DIRETTA LATINA PICERNO, LE QUOTE

Il fattore campo potrebbe non bastare ai padroni di casa: il pronostico con le quote Snai ci dice che la diretta Latina Picerno dovrebbe vedere favoriti gli ospiti. Per dare i “numeri” ecco favorito a 2,15 il segno 2, mentre il pareggio varrebbe 3 volte esatte la posta in palio e con il segno 1 si arriverebbe a 3,25.