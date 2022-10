Diretta Latina Picerno/ Streaming video tv: laziali favoriti (Serie C)

DIRETTA LATINA PICERNO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Latina Picerno, diretta dall’arbitro Stefano Milone della sezione Aia di Taurianova, si giocherà presso lo Stadio Domenico Francioni alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, martedì 18 ottobre 2022, per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale. Uno sguardo alla classifica per presentare la diretta di Latina Picerno ci dice che i padroni di casa laziali stanno marciando molto bene e hanno 14 punti in classifica, mentre gli ospiti del Picerno ne hanno appena 6 e di conseguenza saranno chiamati a sovvertire i valori dei pronostici oggi.

Nella scorsa giornata di campionato sono arrivati due pareggi per Latina e Picerno: i laziali sono stati protagonisti di uno 0-0 sul campo della Virtus Francavilla, certamente più ricco di colpi di scena è stato il derby lucano nel quale il Picerno ha pareggiato per 2-2 contro il Potenza. C’è chi lotta per i playoff e chi invece vuole tenersi lontano dai guai in ottica salvezza: cosa ci dirà la diretta di Latina Picerno?

LATINA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Picerno sarà naturalmente una diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA PICERNO

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Latina Picerno. Tra i padroni di casa laziali, l’allenatore Di Donato potrebbe schierare dal primo minuto il portiere Cardinali, davanti a lui gli altri dieci titolari potrebbero essere Giorgini, Amadio, Di Livio, Sannipoli, Tessiore, De Santis, Esposito, Riccardi, Fabrizi e Rossi.

Per il Picerno di mister Longo disegniamo il modulo 4-3-3 che potrebbe avere questi undici come punti di riferimento: in porta Crespi, davanti a lui De Cristofaro, Pitarresi, Allegretto ed Esposito; a centrocampo il trio con Gerardi, Garcia e Reginaldo; infine il tridente d’attacco con Monti, De Franco e De Ciancio possibili titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta Latina Picerno secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,95 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) oppure a 3,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Picerno.

