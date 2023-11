Diretta/ Latina Picerno (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA LATINA PICERNO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Latina Picerno pone di fronte una all’altra due squadre che si trovano rispettivamente al sesto e quarto posto dell’attuale classifica del girone C di Lega Pro. Grande inizio di campionato per entrambe le formazioni. Partendo dai padroni di casa sono 22 i punti raccolti in 13 partite conditi da 19 gol realizzati e 13 subiti. La distanza che separa la formazione laziale dal Picerno è appena uno; con i lucani che hanno raccolto 23 punti da inizio campionato.

I gol della formazione rossoblù risultano essere 23, risultando l’attacco più prolifico di questo campionato. Grande merito di questo dato va attribuito all’attaccante Jacopo Murano che da inizio campionato ha già realizzato ben 12 gol, superando il suo record personale fermo a 11 reti con la maglia del Perugia. I gol subiti da parte del Picerno sono soltanto 13. Tornando in tema marcatori la formazione laziale presenta ben due calciatori a quota 4 gol: Fabrizi e Mastroianni. (Marco Genduso)

LATINA PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Latina Picerno sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Latina Picerno in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Latina Picerno presenta due squadre che si sono affrontate all’interno della propria storia calcistica in 4 occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione laziale che ha ottenuto il 75% delle vittorie. Tre vittorie su quattro sono di stampo nerazzurro e sono state giocate tutte tra il 2021 e oggi. La prima partita giocata risulta essere quella del 10 ottobre 2021 con il successo del Latina con il risultato di 3-0.

Risposta nella gara di ritorno che non avvenne in casa Picerno: ancora successo per i nerazzurri questa volta con il risultato di 0-2. Terza gara che vide vincere ancora una volta in Latina con il risultato di 1-0. L’ultima sfida giocata, risulta essere anche l’unica vinta dalla formazione lucana. Risultato di 1-0 grazie al gol firmato da Francesco Golfo su assist di Tommaso Ceccarelli. La sfida di oggi sarà la quinta tra queste due formazioni con un dato da evidenziare: nelle quattro precedenti partite soltanto una squadra è riuscita a segnare tra le due. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Latina Picerno, in diretta sabato 18 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C. I pontini vengono da due blitz esterni in campionato e ora cercano un nuovo risultato positivo che possa attestarne la continuità di rendimento. Dopo la vittoria in Coppa Italia sul campo del Giugliano, anche in campionato il Latina ha ottenuto un successo importante, sbancando con un rotondo 0-3 il campo del Messina.

Il momento però è particolarmente positivo anche per il Picerno in campionato. Eliminati dal Catania in Coppa Italia, in Serie C i lucani hanno messo in fila tre vittorie consecutive, riuscendo a vincere con un convincente 3-1 anche il sentito derby contro il Potenza, giocato in casa. Tre vittorie che hanno fatto salire il Picerno al quarto posto in classifica nel girone C, un punto avanti al Latina che resta comunque in piena zona play off e in ripresa dopo un momento di flessione.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Latina Picerno, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino; Del Sole, Di Livo, Cittadino, Riccardi, Crecco; Fella, Mastroianni. Risponderà il Picerno allenato da Emilio Longo con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; Gallo, De Ciancio; Esposito, Ceccarelli, De Cristofaro; Murano.

LATINA PICERNO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.











