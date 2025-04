DIRETTA LATINA POTENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo alla diretta di Latina Potenza sotto un punto di vista statistico: il Potenza ha una media realizzativa nettamente più alta rispetto al Latina, segnando in media 1.69 gol a partita contro lo 0.75 dei laziali. Tuttavia, entrambe le squadre concedono parecchio in fase difensiva: il Latina subisce 1.72 gol di media a incontro, mentre il Potenza 1.53. Sul fronte dei risultati, il Potenza ha una percentuale di vittorie superiore (37.5% contro il 25%), e anche la frequenza di partite con più di 1.5 gol è maggiore per la formazione ospite (75% contro 68.75%). Il Latina, però, presenta numeri più alti quando si parla di Over 2.5 (59.38% contro 34.38%) e partite con entrambe le squadre a segno (65.62% contro 34.38%), segno di un andamento più caotico nelle sue gare.

DIRETTA/ Potenza Casertana (risultato finale 2-1) video streaming tv: la decide Rosafio (13 aprile 2025)

Dal punto di vista disciplinare, il Latina è la squadra più sanzionata, con 104 cartellini totali (di cui 99 gialli), mentre il Potenza ha ricevuto 93 cartellini complessivi, 91 dei quali gialli. La media cartellini gialli è di 3.09 per il Latina, più alta rispetto al 2.84 del Potenza, e anche sul fronte delle espulsioni il Latina è leggermente più penalizzato (0.16 rossi di media contro 0.06). (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Picerno Latina (risultato finale 1-2): Ciko-Bocic, colpaccio salvezza (Serie C, 12 aprile 2025)

DIRETTA LATINA POTENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Latina Potenza sarà trasmessa da Sky per tutti i suoi abbonati. Chi è iscritto potrà infatti accedere all’applicazione di Sky Go per non perdersi nemmeno un istante della partita. Si potrà dunque vedere il match in streaming ovunque voi siate.

CACCIA A PUNTI SALVEZZA

Comincia sabato 19 aprile 2025 alle ore 18.30 la diretta Latina Potenza. Presso lo Stadio Domenico Francioni i Leoni Alati hanno bisogno di vincere per allontanare lo spettro della retrocessione e confermarsi in Serie C anche nella prossima annata calcistica 2025/2026. I padroni di casa sono in quindicesima posizione con trentuno punti, a più cinque dalla Casertana che potrebbe ancora scalzarli e costringerli poi ad affrontare il playout contro l’ACR Messina, già condannato a lottare al termine della stagione regolare.

DIRETTA/ Monopoli Potenza (risultato finale 0-0): ultima chance per Mazzeo (6 aprile 2025)

Il Latina viene in ogni caso dal buon successo esterno ottenuto nel turno precedente in trasferta contro il Picerno. Il discorso è invece molto diverso per il Potenza, pronto a giocarsi le sue carte nei playoff per tentare la via della promozione in Serie B. I rossoblu sono reduci dalla vittoria sulla Casertana e si trovano al momento in settima posizione con i loro quarantanove punti, gli stessi del Benevento. I lucani, anche se molto difficilmente, potrebbero addirittura partire dagli ottavi di finale se riusciranno a vincere in questo e nel prossimo turno e se le squadre che stanno davanti come Benevento, Catania, Monopoli e Crotone non dovessero fare risultato.

LATINA POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Latina Potenza rispecchiano quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato ed è dunque presumibile che mister Bruno decida di puntare di nuovo sul 4-5-1 con Zacchi, Rapisarda, Berman, Marenco, Crecco, Improta, Ndoj, Petermann, Riccardi, Ciko e Ekuban. Il discorso vale pure pr il tecnico De Giorgio ed il modulo 4-3-3 con Alastra, Riggio, Bachini, Verrengia, Burgio, Castorani, Ferro, Erradi, Schimmenti, Caturano e Petrungaro invece per i rossoblu, già pronti per affrontare i playoff.

LATINA POTENZA, LE QUOTE

La diretta Latina Potenza di preannuncia come una partita molto tirata e combattuta se teniamo in considerazione le quote offerte dai bookmakers per l’esito finale di questo match. Il pronostico ad esempio di Bwin evidenzia che tutti e tre i possibili risultati hanno buon margine perchè si verifichino a cominciare dalla vittoria dei padroni di casa indicata dal segno 1 e pagata a 2.50. I nerazzurri sembrano dunque favoriti a fronte del 2 quotato a 2.65 mentre l’x, che significa il pareggio finale, è fissato a 2.85.