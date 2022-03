Diretta/ Latina Potenza streaming video tv: pontini per ripartire (Serie C)

DIRETTA LATINA POTENZA: PADRONI DI CASA LANCIATI!

Latina Potenza, in diretta sabato 5 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenica Francioni di Latina sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C. Pontini per ripartire dopo la sconfitta di Catanzaro, crocevia di campionato complicato con il Latina che ha comunque perso solo due delle ultime tredici sfide disputate in campionato, rimontando dai bassifondi della classifica alla zona play off dove ora i nerazzurri vogliono consolidarsi sfruttando questo match.

Il Potenza dopo il rinvio dell’ultimo match è rimasto alla sfida disputata proprio contro il Catanzaro, con i calabresi fermati sul pari a reti bianche allo stadio Viviani. Lucani però ancora terzultimi a quota 23 punti a braccetto con la Fidelis Andria, con la prospettiva di evitare i play out a fine stagione ancora remota. Nel match d’andata Potenza vincente 2-1 contro il Latina, decisivi i gol di Zampa e Sepe, mentre è terminato 0-0 l’ultimo precedente a Latina il 21 dicembre 2005.

DIRETTA LATINA POTENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Latina Potenza di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA POTENZA

Le probabili formazioni della diretta Latina Potenza, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; De Santis, Esposito, Celli; Carissoni, Rossi, Tessiore, Nicolao; Di Livio; Jefferson, Sane. Risponderà il Potenza allenato da Pasquale Arleo con un 4-1-4-1 così schierato dal primo minuto: Marcone; Coccia, Matino, Gigli, Dkidak; Cargnelutti; Guaita, Ricci, Sandri, Burzio; Romero.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Potenza ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



