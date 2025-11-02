Diretta Latina Salernitana, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Francioni per la dodicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone C.

DIRETTA LATINA SALERNITANA (RISULTATO FINALE 0-0): I GRANATA RESTANO IN VETTA

Nel finale di partita al 37′ Donnarumma deve evitare guai su un tiro-cross di Parigi, vengono ammoniti Pace e Knezovic, poi al 94′ la Salernitana ha il match point ma non è davvero serata per Ferrari, che sbaglia da ottima posizione senza riuscire a sfruttare un perfetto invito di Villa. Finisce 0-0 al “Francioni”, la Salernitana resta in vetta ma non riesce ad approfittare del rallentamento del Catania per provare ad allungare in classifica. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LATINA SALERNITANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Latina Salernitana verrà trasmessa in televisione sul canale Sky Sport Max. In alternativa sempre Sky offrirà la visione dell’evento ai suoi abbonati in streaming con Sky Go, esattamente come farà pure la piattaforma Now Tv con la sua applicazione.

CIKO KO, ENTRA DE CIANCIO!

All’intervallo la Salernitana effettua due cambi: fuori Varone, sostituito dal giovane Di Vico all’esordio in campionato, e fuori anche Liguori, autore di una prova opaca, al suo posto Ferrari. Al 6’ della ripresa arriva una grande occasione per i granata: cross perfetto di Tascone per Ferrari, che però da due passi non inquadra la porta. Tre minuti più tardi un’altra opportunità per la Salernitana, con Villa e Tascone che dialogano bene nello stretto e liberano ancora Ferrari al tiro, ma l’attaccante controlla male e il portiere anticipa. Al 13’ primo cambio per il Latina: Ciko, uscito malconcio dopo un contrasto con Tascone, lascia il posto a De Ciancio. Al 20’ altri due avvicendamenti per i padroni di casa: Ekuban prende il posto di Riccardi, autore di un buon primo tempo, e Quieto subentra a Fasan. (agg. di Fabio Belli)

DONNARUMMA ATTENTO SU RICCARDI

Al 31’ arriva il primo tiro nello specchio della porta: Riccardi salta Tascone con eleganza e calcia, ma Donnarumma blocca senza difficoltà. Al 42’ prima vera occasione per la Salernitana con Achik, bravo a crearsi spazio in area e tentare un destro a giro che termina di poco sopra la traversa. Attento anche Varone in chiusura sull’azione successiva. Si chiude così il primo tempo al Francioni: risultato fermo sullo 0-0. (agg. di Fabio Belli)

I GRANATA FATICANO A TROVARE SPAZI

All’8’ Ercolani si rende protagonista di una bella discesa, sfruttando un errore di posizionamento del centrocampo granata e sovrapponendosi con i tempi giusti, ma perde il momento per il tiro e viene recuperato da Tascone. Al 12’ buona occasione per Fasan, che si inserisce bene ma conclude sull’esterno della rete, con Donnarumma attento a controllare. Nei primi 20 minuti il Latina sembra avere la meglio dal punto di vista tattico, riuscendo a limitare le iniziative dei granata. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA LATINA SALERNITANA, CAMPANI IN VETTA ALLA VIGILIA

Parte domenica 2 novembre 2025 alle ore 17:30 la diretta Latina Salernitana. Presso lo Stadio Domenico Francioni i campani, primatisti nel girone C della Serie C alla vigilia della dodicesima giornata del campionato 2025/2026. scendono in campo conoscendo già il risultato della sfida tra Casertana e Catania.

La Salernitana affronta infatti questo turno da prima della classe con i suoi venticinque punti sin qui ottenuti con merito dall’inizio dell’annata calcistica ed arrivano dal 2 a 1 rifilato proprio alla Casertana senza neanche aver dovuto affrontare un impegno in settimana come invece è successo ai padroni di casa odierni.

I nerazzurri vengono appunto dal successo maturato ai calci di rigore contro il Perugia nei sedicesimi di Coppa Italia di Serie C mentre nel torneo principale sono reduci da un pareggio per 2 a 2 contro il Sorrento. I costieri hanno rimontato i Leoni Alati che non hanno sfruttato il doppio vantaggio per aggiudicarsi i tre punti in palio.

La volontà dei Pontini è quella di scalare il più possibile graduatoria essendo al momento in dodicesima posizione con tredici punti, gli stessi racimolati pure dal Potenza, ed un successo oggi potrebbe voler dire rientrare immediatamente in zona playoff per battagliare con le squadre che si trovano più in alto.

DIRETTA LATINA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Latina Salernitana: mister Bruno potrebbe essere orientato verso un 3-5-2 iniziale con Mastrantonio; Marenco, Dutu, Calabrese; Pace, Riccardi, Pellitteri, Hergheligiu, Ercolani nel mezzo; Parigi e Fasan davanti. Il tecnico Raffaele dovrebbe invece optare per il modulo 3-4-1-2 con Donnarumma; Matino, Anastasio, Golemic; Ubani, Tascone, Capomaggio, Villa; Ferraris dietro a Inglese e Ferrari in avvio di gara.

DIRETTA LATINA SALERNITANA, LE QUOTE

I campani risultano essere favoriti alla vigilia della diretta Latina Salernitana almeno secondo le quote fornite in merito all’esito finale. Per Sisal il successo degli ospiti viene dunque quotato a 1.80 mentre quello dei padroni di casa è indicato invece a 4.10. Il pareggio è una soluzione più abbordabile per gli scommetitori con il segno x pagato a 3.30.