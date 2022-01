Diretta/ Latina Taranto streaming video tv: pontini in crescita (Serie C)

DIRETTA LATINA TARANTO: RISULTATO INCERTO

Latina Taranto, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C. Pontini in crescita dopo le ultime due vittorie contro Palermo e Foggia: nell’ultima partita dell’anno e nella prima di quello successivo i nerazzurri hanno colto 6 punti molto importanti per la classifica, portandosi a -1 dalla zona play off e soprattutto a +6 dai play out, guadagnando in tranquillità.

Diretta/ Taranto Paganese (risultato 1-1) streaming video tv: un punto per parte!

Il Taranto dalla sua precede di 3 lunghezze gli avversari di turno, dopo due vittorie consecutive per i pugliesi è arrivato un 1-1 interno contro la Paganese che ha un po’ frenato la corsa di una formazione che è comunque una matricola come il Latina e che al momento divide col Foggia un lusinghiero ottavo posto a quota 31 punti. Nel match d’andata a Taranto padroni di casa vincenti 2-0 sui pontini grazie alle reti messe a segno da Pacilli e Giovinco.

Diretta/ Foggia Latina (risultato finale 1-3): inutile il rigore di Curcio!

DIRETTA LATINA TARANTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Taranto è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 201 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Latina Taranto, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; Esposito, Nicolao, Carissoni, Giorgini, Ercolano, Tessiore, Barberini, Di Livio, Jefferson, Sane. Risponderà il Taranto allenato da Giuseppe Laterza con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Chiorra; Ferrara, Benassai, Zullo, Versienti, Mastromonaco, Civilleri, Marsili, Giovinco, Falcone, Saraniti.

Diretta/ Turris Taranto (risultato finale 1-2): decide Saraniti nel secondo tempo!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Taranto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA