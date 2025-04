DIRETTA LATINA TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non manca molto al fischio di inizio della diretta di Latina Trapani, ma prima di immergerci nella partita abbiamo un po’ di tempo mentre i giocatori si riscaldano per capire che tipo di partita andremo a vedere nel corso del prossimo match. Partiamo con l’analizzare i trend del Latina, squadra che subisce in media 1,7 reti per partita e che invece nella metà campo offensiva si ferma a 1,2. Non sorprende dunque che la squadra raccolga in media 1,1 punti ogni weekend.

Il Trapani invece naviga in acque simili, ma a differenza del Latina subisce leggermente meno gol (1,5) e in attacco invece abbiamo numeri pressochè identici se non per qualche decimale. Invece passando alla squadra che potrebbe avere la meglio, probabilmente sarà l’equilibro ad avere la meglio con il segno X messo al 32% dai principali bookmakers italiani. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Latina Trapani, il fischio di inizio è vicino e con esso il nsotro commento live, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Latina Trapani streaming video, dove vedere la partita

Se si vorrà seguire la diretta Latina Trapani alle 15.00 comodamente da casa propria si dovrà poter usufruire dei servizi di Sky Sport come le piattaforme di streaming SkyGo o NowTv o i canali Sky Sport Calcio, dove verrà trasmessa la Diretta Gol, o Sky Sport (canale 253).

Granata già salvi

La diretta Latina Trapani che avrà luogo allo Stadio Domenico Francioni sarà una partita importante per entrambe le squadre che arrivando da una serie di risultati non troppo positivi hanno bisogno di tornare a fare punti per la loro stagione, questo vale soprattutto per i laziali che sono al limite della zona playout composta solo dalle ultime due posizioni, vista la squalifica di Turris e Taranto dal campionato.

La squadra siciliana invece ha già raggiunto la salvezza e in queste ultime 4 giornate difficilmente potrà entrare nei playoff quindi questa partita ha una valenza relativa se non quella di rialzare la situazione della squadra e di accontentare i tifosi, dopo la sconfitta 0-3 in casa con il Catania.

Latina Trapani, probabili formazioni

I tecnici per la diretta Latina Trapani dovrebbero fare affidamento alle solite formazioni con magari qualche differenza negli uomini in campo, Roberto Boscaglia ad esempio rispetto alla sconfitta 4-0 in casa del Crotone non modificherà il modulo, che rimarrà 5-3-2 ma qualche interprete, Zacchi, Rapisarda, Berman, Marenco, Vona e Improta, Di Livio, Gatto e Ndoj, Ekuban e Riccardi. Il 5-3-2 di Vincenzo Torrente invece sarà composto da Ujkaj in porta, Zappella e Piovanello i terzini, Celiento, Malomo e Mulè centrali, Toscano, Carraro e Kragl a centrocampo, Ciuferri e Anatriello in attacco.

Scommessa Latina Trapani, quote e pronostico finale

La diretta Latina Trapani si prospetta avere un risultato già definito dopo i 90 minuti di gioco e ad essere scontato è la vittoria dei siciliani che anche affidandoci a Pokerstars è data a 1.90, l’esito invece più difficile con cui la gara dovrebbe concludersi vedere la vittoria dei neroblu fissata a 3.40, poco meno è pagato invece il pareggio a 3.30. Tra le due formazioni quella che potrebbe avere più bisogno di punti sono gli ospiti che pur essendo riusciti ad uscire dalla zona playout si sono distaccati di soli 3 punti, motivo per cui anche un pareggio gli farebbe molto comodo ai fini della classifica.