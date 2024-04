Diretta/ Latina Turris streaming video tv: Corallini in fuga dai play out (Serie C, 14 aprile 2024)

La diretta Latina Turris si gioca domenica 14 aprile 2024 alle ore 18.30. Corallini in fuga dai play out, mentre la formazione pontina dopo un ottimo momento, con 10 punti conquistati nelle ultime quattro sfide di campionato, è stata sconfitta sul campo del Sorrento, con i nerazzurri che devono comunque gestire 6 punti di vantaggio per partecipare alla post season.

La Turris invece come detto deve cercare di scattare dai bassifondi della classifica, a -2 dal sestultimo posto e con la coppia Catania-Monopoli ancora a tiro. Per la Turris però dopo un momento di recupero verso la salvezza diretta è arrivata una pesante sconfitta in casa contro l’Avellino, uno 0-4 che ha fatto fare di nuovo un passo indietro ai Corallini in una stagione sicuramente difficile.

DIRETTA LATINA TURRIS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Anche in questo caso gli appassionati della Serie C possono stare sereni: potranno guardare in diretta il match tra Latina Turris, basterà collegarsi su Sky Calcio. Se poi decidete di non rimanere chiusi in casa ma volete andare a farvi un giro potrete comunque vedere la diretta di Latina Picerno in streaming video dal vostro cellulare o tablet con Sky Go o su Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA TURRIS

Interessanti da monitorare le probabili formazioni della diretta Latina Turris. Due squadre che hanno una posizione di classifica debole, delicata e che non possono sbaglaire l’approccio a questa partita. Per quanto riguarda il Latina allenato da mister Gaetano Fontana il modulo con cui si presenterà in campo sarà un 3-4-3. Come portiere Fasolino; la difesa con e Rocchi, guidata da Cortinovis; in mezzo al campo centrali Di Livio e Paganini, con Ercolano e Crecco esterni; Del Sole, Fabrizi, Riccardi in attacco. La Turris allenata dal grande Leonardo Menichini, vice di Carletto Mazzone sulla panchina della Roma, andrà in campo con il modulo 4-3-3, ma la differenza la faranno gli interpreti: fondamentali saranno le prestazioni di due “senatori”, Scaccabarozzi a centrocampo e l’attaccante Jallow.

QUALI QUOTE PER LA PARTITA LATINA TURRIS?

Se pensate di farvi una giocata sulla diretta Latina Turris dimenticatevi il segno “X”: pare, a vedere le quote di Snai, che vincerà una delle due formazioni. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Turris abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











