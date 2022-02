Diretta Latina Turris/ Streaming video tv: entrambe cercano il riscatto (Serie C)

DIRETTA LATINA TURRIS: ENTRAMBE VOGLIONO RISCATTARSI DOPO LA SCONFITTA NELL’ULTIMO TURNO

Latina Turris sarà diretta dall’arbitro Enrico Maggio. La gara è in programma sabato 12 febbraio alle ore 14:30, presso lo stadio Domenico Francioni di Latina, è valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. La squadra laziale è reduce dalla sconfitta subita in casa della Juve Stabia, gara terminata con il punteggio di 1-0. La squadra allenata da Daniele Di Donato occupa l’undicesima posizione in classifica con 32 punti, ad una lunghezza di distanza dalla zona playoff.

La Turris arriva alla sfida di Latina, dopo la sconfitta casalinga subita contro il Catania, con il punteggio di 1-3. La compagine allenata da Bruno Caneo, non sta vivendo un periodo felice, infatti i campani hanno perso nelle ultime due giornate. La Turris è rimasta comunque saldamente in zona playoff con 39 punti. La gara di andata, disputata lo scorso ottobre, è terminata con il netto successo della Turris sul Latina, con il punteggio di 3-1.

DIRETTA LATINA TURRIS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Latina Turris di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LATINA TURRIS

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Latina Turris, le quali scenderanno in campo per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico dei padroni di casa, Daniele Di Donato, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Latina: Cardinali; De Santis, Giorgini, Esposito; Ercolano, Tessiore, Barberini, Di Livio, Celli; Jefferson, Sane.

Bruno Caneo, allenatore della Turris, dovrebbe schierare i suoi uomini con il 3-4-3. Il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Leonetti al centro, supportato da Pavone e Longo. Ecco la probabile formazione titolare dei campani in vista della trasferta di Latina: Perina; Esempio, Manzi, Sbraga; Ghislandi, Franco, Tascone, Nunziante; Pavone, Longo, Leonetti.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Latina Turris di Serie C, proposte dall’agenzia Eurobet. Leggermente favorita la squadra di casa, con il segno 1, abbinato alla vittoria del Latina, quotato 2.55. Un eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.20. Il successo in trasferta della Turris, con segno 2, ha una quota di 2.65.

