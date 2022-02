DIRETTA/ Latina Vibonese video streaming tv: ci sono appena tre precedenti

DIRETTA LATINA VIBONESE: TESTA A TESTA

Sono tre i precedenti che ci portano alla diretta Latina Vibonese considerando però anche le gare disputate a campi invertiti. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella stagione 2010/11. All’andata il match a Vibo terminò col risultato finale di 2-2 un pareggio con quattro reti e tante emozioni. Si deve tornare indietro per quella gara al novembre del 2010 in una gara di quella che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro. Al ritorno i pontini in casa si imposero col risultato di 2-0 quando era il 3 aprile del 2011.

All’andata allo Stadio Luigi Razza la gara terminò col risultato di 2-0. I rossoblù si imposero grazie a due giocate importanti una per tempo. La partita fu sbloccata al minuto 35 da una rete di Golfo. Il raddoppio lo mise a segno Spina al minuto 98 dopo che gli ospiti avevano fatto il tutto per tutto per cercare il pareggio. Lo stesso Spina era stato ammonito 3 minuti prima del raddoppio e si era fatto espellere durante l’esultanza. La gara di oggi aggiornerà questo bilancio. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA LATINA VIBONESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Latina Vibonese di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Latina Vibonese, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Domenico Francioni di Latina sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie C. Anche nella trasferta di Picerno è proseguito il momento d’oro dei pontini, capaci di vincere 0-2 in casa di una delle rivelazioni del campionato e di ottenere la terza vittoria nelle ultime quattro sfide disputate, con il Latina ora ottavo in classifica in piena zona play off.

La Vibonese riparte invece da una vecchia conoscenza in panchina, quel Nevio Orlandi sicuramente gran conoscitore dell’ambiente ma che eredita la squadra all’ultimo posto in classifica, a -4 dalla Fidelis Andria penultima seppur con una partita in meno finora disputata. L’andata a Vibo Valentia aveva premiato i calabresi, vincenti 2-0 grazie alle reti di Golfo e Spina, ultimo precedente a Latina risalente a 11 anni fa, il 3 aprile 2011 furono i pontini a imporsi col punteggio di 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA VIBONESE

Le probabili formazioni della diretta Latina Vibonese, match che andrà in scena allo stadio Domenico Francioni di Latina. Per il Latina, Daniele Di Donato schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Carissoni, Rossi, Marcucci, Nicolao; Tessiore; Jefferson, Sane. Risponderà la Vibonese allenata da Nevio Orlandi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Marson; Ciotti, Risaliti, Vergara, Mahrous; Gelonese, Basso, Bellini; Golfo, Sorrentino, Grillo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Latina Vibonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Latina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Vibonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.



