Diretta Laver Cup 2019/ Streaming video e tv: Team Europe vs Team World (2^ giornata)

La Laver Cup 2019 entra nella sua seconda giornata, quella di sabato 21 settembre: a Ginevra gli orari sono gli stessi del turno di apertura, dunque alle ore 13:00 scatterà la sessione diurna che prevede due match di singolare per poi sfociare nella sessione serale che non inizierà prima delle 19:00, e che invece avrà un singolare e un doppio. Abbiamo già spiegato ieri quale sia il regolamento: Team Europe e Team World si affrontano sulla distanza di tre giorni, ciascuna squadra è formata da sei giocatori con alcune regole che riguardano il loro utilizzo minimo (o massimo), la prima formazione a raggiungere i 13 punti vince il titolo, finora sempre andato agli europei. Il sistema di punteggio è semplice: se ieri le partite valevano un punto ciascuna, oggi si raddoppia e ciascuna vittoria porterà in dote due punti. Domenica invece si andrà sui 3 punti per affermazione. Non vediamo dunque l’ora di scoprire cosa succederà oggi nei match della Laver Cup 2019, una competizione che forse non ha ancora attecchito del tutto nell’immaginario collettivo degli appassionati ma che potrebbe diventare un grande classico.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA LAVER CUP 2019

La diretta tv della Laver Cup 2019 anche oggi è trasmessa dalla web-tv federale SuperTennis: la trovate al numero 64 del vostro telecomando, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno selezionare il canale al numero 224 del decoder Sky. In assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire le partite del torneo anche in diretta streaming video, semplicemente accedendo senza costi al portale ufficiale www.supertennis.tv.

DIRETTA LAVER CUP 2019: LA SECONDA GIORNATA

La Laver Cup 2019 entra dunque nella sua seconda giornata: il sabato porta in dote due punti per ciascuna vittoria e dunque i due capitani, che sono Bjorn Borg per Team Europe e John McEnroe per Team World, dovranno stare molto attenti a selezionare al meglio i loro giocatori, perché vincere oggi conta di più rispetto a ieri. Da valutare allora se questo sabato a Ginevra sarà in campo il nostro Fabio Fognini, che è stato scelto per rappresentare l’Europa: il sanremese quest’anno si è tolto una doppia soddisfazione, ovvero quella di entrare per la prima volta in carriera nella Top 10 del ranking Atp e quella di vincere il primo Masters 1000, conquistato a Montecarlo. Ovviamente poi la presenza di Roger Federer e Rafael Nadal vale da sola il prezzo del biglietto: ricorderete che due anni fa l’attesa del pubblico riguardava più la possibilità di vederli giocare in doppio, nella stessa squadra, che l’evento stesso della Laver Cup 2019. Tra poco si torna in campo: questa competizione servirà anche per scaldare i motori in vista del finale di stagione, che per alcuni riguarderà non solo gli ultimi due Masters 1000 (Shanghai e Parigi-Bercy) ma anche e soprattutto le Atp Finals.



© RIPRODUZIONE RISERVATA