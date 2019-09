Diretta Laver Cup 2019/ Streaming video tv: Team Europe vs Team Usa (1^ giornata)

La Laver Cup 2019 è arrivata alla sua terza edizione: venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 13:00, vanno in scena i primi match di questa competizione di tennis che si pone come alternativa, così possiamo dire, alla Coppa Davis è che è stata voluta per l’appunto da Rod Laver, sulla scia di quanto accade con il golf e la Ryder Cup. Dunque, di fronte ci sono Team Europe e Team World che si affrontano in un minimo di 9 match e un massimo di 13, con la vincente che dovrà raggiungere i 13 punti secondo un sistema che ne assegna uno alle partite del venerdì, due a quelle del sabato e tre a quelle del venerdì. Si gioca a Ginevra, su un campo che è completamente nero e che contrassegna ancor più questa manifestazione; quest’anno l’interesse per noi italiani è dato anche dal fatto che ci sarà la presenza di Fabio Fognini, che dunque vedremo impegnato al fianco di Roger Federer che ancora una volta è stato scelto come ideale leader della squadra europea. La quale ha i favori del pronostico, avendo già vinto le precedenti due edizioni e risultando, almeno per i nomi sulla carta, la più forte. Adesso però ci mettiamo in attesa della diretta della Laver Cup 2019, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà…

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA LAVER CUP 2019

La diretta tv della Laver Cup 2019 sarà trasmessa su SuperTennis, il canale tematico federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando, ma che è raggiungibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare al numero 224 del decoder. Trattandosi di una web-tv, potrete seguire le partite di tennis anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv,.

DIRETTA LAVER CUP 2019: IL REGOLAMENTO E I GIOCATORI

Abbiamo già detto che la Laver Cup 2019 segue un regolamento che assegna punti diversi a seconda del giorno delle partite; la prima nazionale a raggiungerne 13 vince il trofeo, in caso di parità dopo i 12 match si giocherà un doppio che avrà un solo set come durata. Nell’arco della competizione sono previsti sei incontri di singolare e tre di doppio; al termine della nona sfida una squadra potrebbe avere già vinto, in caso contrario sono previsti tre singolari. Ricordiamo che, come succede ad esempio nella Coppa Davis, i singolaristi non potranno giocare più di due volte nella tre giorni di Laver Cup 2019; inoltre almeno quattro dei sei componenti di ciascuna squadra dovrà essere impegnato in un doppio, questo chiaramente per evitare – per assurdo – che un team schieri sempre gli stessi doppisti approfittando del fatto che siano più forti di altri. Team Europe, oltre che su Federer e Fognini, potrà contare anche su Rafa Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas ed è capitanato da Bjorn Borg; Team Usa è guidata da John McEnroe e schiera John Isner, Milos Raonic, Nick Kyrgios, Taylor Fritz, Denis Shapovalov e Jack Sock. Staremo a vedere chi alzerà la Rod Laver Cup 2019 al cielo di Ginevra…



