DIRETTA LAVER CUP 2021/ Video streaming tv: Europa contro Resto del mondo

DIRETTA LAVER CUP 2021: LE SQUADRE

La Laver Cup 2021 sta per cominciare, e non abbiamo ancora parlato delle due squadre: citiamo subito allora i nomi presenti per l’Europa che sono Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini e Casper Ruud mentre il Resto del Mondo schiera Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Diego Schwartzman, Reilly Opelka, John Isner e Nick Kyrgios. Diciamolo: ancora una volta la Laver Cup rischia di essere decisamente sbilanciata a favore degli europei, che schierano i numeri 2, 3, 4 e 5 del ranking con il vincitore degli ultimi Us Open e un giocatore fantastico sul cemento come Zverev, ma anche un Ruud appena entrato nella Top 10 e il nostro Berrettini, con Rublev e Tsitsipas di cui conosciamo le capacità.

Il Resto del Mondo si difende ovviamente, anche perché il contesto favorisce le sorprese; tuttavia, pur potendo contare su due straordinari “acemen” come Opelka e Isner, sull’istrionico Kyrgios e sui due giovani canadesi, sembra che la squadra allenata da John McEnroe parta nettamente battuta. Naturalmente poi il campo fornirà la sua risposta; il Resto del Mondo potrebbe comunque pensare di giocarsela con i punti derivanti dal doppio, sarà interessante scoprire quello che succederà al TD Garden tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LAVER CUP 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv della Laver Cup 2021 sarà affidata a Eurosport 1: il canale è disponibile anche sul digitale terrestre e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti. Il torneo di tennis sarà comunque fruibile anche con i due servizi di diretta streaming video: questa stessa emittente fornisce infatti la piattaforma Eurosport Player e, sempre con la necessità di sottoscrivere un abbonamento, anche il broadcaster Discovery + seguirà integralmente il programma della Laver Cup 2021.

OGGI LA PRIMA GIORNATA!

La Laver Cup 2021 inizia alle ore 19:00 di venerdì 24 settembre: si intende il fuso orario di casa nostra, precisazione necessaria perché siamo al TD Garden di Boston, negli Stati Uniti. Il torneo di tennis ideato da Roger Federer, e intitolato alla leggenda australiana, giunge alla sua quarta edizione: si tratta di un appuntamento che fa ormai parte del circuito Atp, ma che non assegna punti per il ranking. Possiamo definirlo uno “show”, naturalmente non nel senso negativo del termine: vedremo grandi match (in totale sono 12), chiaramente tutti tengono a vincere ma la mancanza di grandi obiettivi, siano essi la classifica mondiale o un sostanzioso montepremi, rendono tutta l’atmosfera più rilassata.

Arriviamo da un’entusiasmante edizione degli Us Open, e ricordiamo che l’anno scorso non si era giocato causa pandemia ma non erano comunque mancate le polemiche riguardo un eventuale inserimento nel calendario stagionale; anche per questo motivo la diretta della Laver Cup 2021 è particolarmente attesa, i nomi coinvolti sono di grande livello e dunque non ci resta che aspettare che finalmente si giochi, intanto però possiamo ricordare come funziona questo torneo di tennis e quali saranno – appunto – i protagonisti al TD Garden di Boston nei prossimi tre giorni (si conclude domenica).

DIRETTA LAVER CUP 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

La Laver Cup 2021 sta per farci compagnia: come detto questo torneo di tennis è nato dalla volontà di Roger Federer e il suo manager di fare “concorrenza” alla Coppa Davis. Compito arduo visto che si parla di un evento ultracentenario, ma è anche vero che la Davis negli anni ha perso fascino e dunque ecco la novità: la Laver Cup di fatto ricalca i temi della Ryder Cup di golf, vale a dire che abbiamo una squadra che rappresenta l’Europa e l’altra che riguarda il Resto del Mondo. Si disputano 9 match di singolare e 3 di doppio: vince chi primo arriva a 13 punti ma attenzione, di giorno in giorno le partite contano di più (1 punto venerdì, 2 sabato, 3 domenica) e dunque i due capitani, che sono le leggende Bjorn Borg e John McEnroe – non c’è bisogno di ricordare la loro rivalità – dovranno anche scegliere bene i loro “campioni” di volta in volta. Quest’anno mancano Roger Federer e Rafa Nadal, che avevano giocato insieme il doppio (evento epocale) e hanno trascinato l’Europa a dominare in Laver Cup; c’è però il nostro Matteo Berrettini, e dunque la presenza del romano sarà un motivo in più per assistere alla diretta della Laver Cup 2021.

