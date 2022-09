Diretta Laver Cup 2022/ Streaming video tv: inizia il torneo di Londra! (tennis)

DIRETTA LAVER CUP 2022: L’ULTIMO BALLO DI FEDERER!

La Laver Cup 2022 inizia venerdì 23 settembre: appuntamento per le ore 14:00 di casa nostra, siamo alla O2 Arena di Londra secondo l’alternanza del calendario, che vede ciascun team ospitare a rotazione un’edizione di questa competizione nata dalla mente di Rod Laver (di cui porta il nome) e Roger Federer, e che è giunta alla sua quinta tappa (sarebbe la sesta, ma nel 2020 non si è giocato causa pandemia). La diretta della Laver Cup 2022 assume poi connotati leggendari anche perché sarà l’ultimo ballo di Roger Federer, che la scorsa settimana ha annunciato il ritiro: l’ultima occasione per vedere il Re all’opera, in un contesto comunque affascinante.

Brevemente, ricordiamo che la Laver Cup è la sfida tra Team Europe e Team World; si gioca fino a domenica con il punteggio che cresce quotidianamente (i match del primo giorno valgono un punto, poi due e infine tre) e a vincere sarà la squadra che raggiungerà 13 punti. Nata come risposta a una Coppa Davis “stagnante” (prima del cambio di formula) e ricalcata sulla forma della Ryder Cup di golf, la diretta della Laver Cup 2022 sta ora per farci compagnia: adesso possiamo presentare i nomi dei protagonisti che saranno in campo alla O2 Arena di Londra per questa tre giorni di grande tennis, al netto del fatto che per il momento si tratti di poco più di un’esibizione.

DIRETTA LAVER CUP 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv della Laver Cup 2022 sarà disponibile, per tutta la durata del torneo, su Eurosport: ricordiamo che il canale è accessibile agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder di Sky) e a quelli di DAZN, facendo parte della piattaforma in questione. In alternativa, la Laver Cup 2022 potrà essere seguita in diretta streaming video: anche per questa opzione però bisognerà aver sottoscritto un abbonamento, e si potrà scegliere tra Eurosport Player, che naturalmente fa parte del pacchetto di Eurosport, e Discovery Plus.

DIRETTA LAVER CUP 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Andiamo allora a conoscere i protagonisti nella diretta della Laver Cup 2022. Team Europe è un dream team senza mezzi termini: ci sono tutti i Big Four e dunque il già citato Federer insieme a Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, a completare il quadro ecco Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, che ha giocato due finali Slam quest’anno, e in più negli ultimi giorni è stato ufficializzato che sarà presente anche Matteo Berrettini nelle vesti di riserva. Team World avrà invece Felix Auger-Aliassime, Diego Schwartzman, Alex De Minaur e poi i tre giocatori statunitensi Taylor Fritz, Jack Sock e John Isner; la riserva sarà Tommy Paul.

Naturalmente al momento il pronostico è sbilanciato a favore degli europei, ma bisogna anche fare una considerazione: se è vero che Team Europe ha sempre vinto, è altrettanto cristallino che spesso le sfide nelle precedenti edizioni della Laver Cup sono state tirate, e poi il vantaggio dei Big Four si è ridotto. Nadal a livello indoor non è mai stato fenomenale, Djokovic ha saltato parecchi tornei quest’anno e Federer sostanzialmente non gioca da tre anni. Insomma: prima ancora di un possibile ricambio generazionale, Team World avrà la sua occasione per vincere la Laver Cup ma scopriremo quello che succederà in campo…











