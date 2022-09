Diretta Laver Cup 2022/ Streaming video tv: seconda giornata a Londra! (tennis)

DIRETTA LAVER CUP 2022: SECONDA GIORNATA A LONDRA!

Alle ore 14:00 (italiane) di sabato 24 settembre scatta il secondo appuntamento con la Laver Cup 2022: siamo alla O2 Arena di Londra, sede di una tre giorni dedicata al torneo di tennis che ha ufficialmente visto la luce cinque anni fa, e che mette a confronto Team Europe e Team World, in una sorta di “omaggio” alla Ryder Cup di golf. Sei giocatori da una parte, sei dall’altra più le due riserve; capitano e vice capitano, nove match di singolare e tre di doppio (più un quarto di spareggio, laddove eventuale, ma solo sul 12-12 e della durata di un set) con il punteggio che aumenta giorno dopo giorno: oggi per esempio ogni vittoria vale 2 punti.

Dunque, sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta della Laver Cup 2022 di oggi: quali saranno i giocatori impegnati in campo, come verranno formate le coppie del doppio (con la presenza dei Big Four, ogni duo di Team Europe può essere clamoroso) e chi riuscirà a ottenere il punteggio più alto in questo sabato, ricordando che si partirà con i tre match del singolare per poi passare al doppio che avrà luogo la sera. Noi siamo pronti a dare la parola alla diretta della Laver Cup 2022, prima però un altro rapido approfondimento sui temi principali che ci vengono presentati da questo interessante torneo di tennis.

DIRETTA LAVER CUP 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv della Laver Cup 2022 sarà disponibile, per tutta la durata del torneo, su Eurosport: ricordiamo che il canale è accessibile agli abbonati alla televisione satellitare (numero 210 del decoder di Sky) e a quelli di DAZN, facendo parte della piattaforma in questione. In alternativa, la Laver Cup 2022 potrà essere seguita in diretta streaming video: anche per questa opzione però bisognerà aver sottoscritto un abbonamento, e si potrà scegliere tra Eurosport Player, che naturalmente fa parte del pacchetto di Eurosport, e Discovery Plus.

DIRETTA LAVER CUP 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per la Laver Cup 2022: Team Europe vs Team World, lo abbiamo già detto ieri, sarà anche l’occasione per assistere all’ultimo torneo ufficiale giocato da Roger Federer, che ha annunciato l’addio al tennis pochi giorni fa e che giustamente sta venendo omaggiato da ogni parte del globo, compresa la O2 Arena di Londra dove i compagni del team europeo e gli avversari del resto del mondo avranno un posto privilegiato per assistere a quella che comunque sarà storia dello sport. Per quanto riguarda i match, è chiaro che come già detto Team Europe parta favorito.

I magnifici quattro non saranno più quelli di un tempo (anche se Rafa Nadal e Novak Djokovic ci hanno recentemente dimostrato il contrario) ma restano leggende capaci di intimorire chiunque, se poi ci aggiungiamo anche Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas è chiaro che il livello sia altissimo, a confronto di un Team World che ha certamente ottimi giocatori ma che si devono sublimare, a cominciare da Taylor Fritz che ha fatto vedere grandi cose ma ancora senza la giusta continuità. Per tutto il resto sarà la O2 Arena a dirci cosa succederà: tra poco dunque parola al campo di Londra, per assistere alla seconda giornata della Laver Cup 2022.











