Diretta Lavrio Treviso/ Streaming video tv, gara-2 in Champions League basket

DIRETTA LAVRIO TREVISO: OCCASIONE PER AVANZARE!

Lavrio Treviso sarà in diretta dal Pireo alle ore 18.30 italiane (le 19.30 locali) di questa sera, martedì 18 gennaio: si gioca quindi gara-2 del cosiddetto play-in di basket Champions League 2021-2022, che è in ritardo di una settimana a causa del rinvio per il focolaio scoppiato tra i greci. La Nutribullet, unica squadra italiana rimasta in corsa nella competizione, sul proprio parquet ha vinto in modo netto e convincente (87-72) la prima partita di questo turno di spareggio; i veneti hanno il vantaggio del fattore campo in un’eventuale “bella”, avendo colto il secondo posto nel proprio girone, ma naturalmente l’auspicio è di chiudere i conti già stasera al Pireo.

La diretta di Lavrio Treviso potrebbe dunque permettere a Treviso di avanzare ulteriormente in Champions League, dopo il secondo posto nella prima fase a gironi. Treviso parte favorita, tuttavia deve fare attenzione, perché il Lavrio Megabolt, squadra della città dell’Attica, in casa ha battuto pure l’Unicaja Malaga. Inoltre i greci non avranno nulla da perdere, perché hanno le spalle al muro: la Nutribullet comunque ha qualcosa in più, se ripetesse la prestazione di gara-1 ce la può fare. Cosa succederà in Lavrio Treviso?

DIRETTA LAVRIO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Lavrio Treviso non dovrebbe essere garantita dai canali della nostra televisione: la Champions League di basket è solitamente sulla Rai, ma per questa partita attualmente non è prevista una programmazione. Su YouTube, visitando il profilo ufficiale della FIBA, potreste avere accesso alla diretta streaming video del match qualora la federazione europea decidesse di fornirne le immagini; in ogni caso sul portale della competizione, al solito indirizzo championsleague.basketball, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA LAVRIO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Lavrio Treviso, secondo atto del play-in di Champions League, turno di spareggio che coinvolge coinvolge le squadre che si sono classificate seconde e terze nei rispettivi gironi della prima fase, con la Nutribullet che godrà del fattore campo nell’eventuale bella perché seconda, mentre il Lavrio Megabolt è stato terzo. L’obiettivo adesso è raggiungere la seconda fase, che sarà sempre organizzata a gruppi, con le vincitrici dei raggruppamenti precedenti ovviamente già ammesse. La Nutribullet ha perso due volte finora, ma il bilancio è in attivo e la squadra di coach Max Menetti di certo non vuole fermarsi sul più bello.

Aggiungiamo il fatto che la Nutribullet Treviso è rimasta l’unica italiana in corsa in Champions League, dunque sta facendo onore all’intero basket tricolore. Va detto che questa competizione rischia di essere ingannevole per il suo nome, ma non è al livello di Eurolega o Eurocup. Può comunque essere l’ideale per rinverdire i fasti internazionali di Treviso, che risalgono ai tempi dell’epopea Benetton. Adesso però tuto questo conta fino a un certo punto, bisogna andare in Grecia a vincere contro l’ostico Lavrio Megabolt…



