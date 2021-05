Diretta Lazio Atalanta Primavera/ Streaming video tv: biancocelesti appesi a un filo

DIRETTA LAZIO ATALANTA PRIMAVERA: SFIDA SALVEZZA

Lazio Atalanta Primavera si gioca in diretta alle ore 12:30 di domenica 30 maggio, ed è valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. Match intrigante, tra due squadre che perseguono obiettivi diversi: i biancocelesti rischiano ancora una volta la retrocessione, non sono mai riusciti a trovare il giusto passo per mettersi al sicuro e adesso devono fare la corsa insieme al Torino e sperare di recuperare margine su Bologna e Cagliari, sapendo però che la strada da qui alla fine della stagione sarà tutt’altro che semplice.

L’Atalanta non è più la corazzata semi-imbattibile delle ultime stagioni, e lo ha dimostrato con un avvio di campionato decisamente sotto tono; i valori poi sono emersi e la giovane Dea si è reinserita nella corsa ad un posto nei playoff, ma potrebbe anche rimanerne fuori perché le rivali corrono, e queste ultime giornate dovranno essere affrontate al meglio. Aspettando che la diretta di Lazio Atalanta Primavera prenda il via, proviamo allora a vedere come i due allenatori potrebbero pensare alla partita dal punto di vista delle probabili formazioni, facendone una rapida analisi.

DIRETTA LAZIO ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Atalanta Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del digitale terrestre: come noto l’emittente si occupa dell’intera programmazione del campionato 1, e dunque non farà eccezione questa partita che andrà in onda in televisione. Ci sono altre due modi per seguire il match in questione, e contemplano la diretta streaming video: il primo è quello di visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, il secondo quello di installare l’app Sportitalia su dispositivi quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA PRIMAVERA

Leonardo Menichini non dovrebbe cambiare le sue convinzioni per Lazio Atalanta Primavera: in porta dunque vedremo Furlanetto con una difesa in linea che prevede Floriani, Franco e Pica, poi due esterni che dovrebbero nuovamente essere Novella e Tommaso Marino. Andrea Marino invece sarà uno dei centrali di centrocampo, con la collaborazione del solito Bertini; davanti ci si affida ai gol di Castigliani e al talento di Raul Moro, che potrebbe presto essere pronto per esplorare ben altri lidi. Da valutare l’Atalanta, che comunque dovrebbe giocare con il 3-4-2-1: Rosa il centravanti, alle sue spalle Cortinovis e Oliveri mentre Gyabuaa avrà spazio in mediana, sostituendo uno tra Giovane e Sidibe oppure giocando da interno qualora il centrocampo dovrebbe essere a tre. Avremo Ghislandi e Renault sulle corsie (ma con Filippo Grassi terzino in caso di difesa a 4), poi Ruggeri, Cittadini e Scalvini a protezione del portiere Dajcar.



