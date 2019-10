Diretta Lazio Atalanta Primavera/ Streaming video tv: la capolista nella Capitale

Lazio Atalanta Primavera è in calendario alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, venerdì 18 ottobre 2019, come anticipo della quinta giornata del campionato Primavera 1. La diretta di Lazio Atalanta Primavera ci potrà sicuramente fornire molti spunti interessanti. I nerazzurri campioni d’Italia in carica infatti stanno onorando lo scudetto che portano sul petto con un inizio entusiasmante, caratterizzato da quattro vittorie su altrettante partite giocate, l’ultima prima della sosta con un netto 5-2 contro il Pescara. L’Atalanta dunque si conferma una potenza del nostro calcio giovanile, oggi proverà la Lazio a fermarla. I biancocelesti sono reduci da una sconfitta contro la Sampdoria, ma il loro inizio di campionato è stato comunque abbastanza buono, con 7 punti in classifica, dunque ecco che Lazio Atalanta Primavera si annuncia come un test significativo per entrambe le formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Lazio Atalanta Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA PRIMAVERA

Parliamo adesso delle probabili formazioni per Lazio Atalanta Primavera. I biancocelesti dovrebbero affidarsi al modulo 3-5-2 del loro allenatore Leonardo Menichini, con questi possibili titolari: Alia in porta; difesa a tre con Kalaj, Armini e Gustavo; nel folto centrocampo a cinque De Angelis, Falbo, Czyz, Minala e Ndrecka da destra a sinistra, infine il tandem d’attacco composto da Cerbara e Nimmermeer. Modulo 4-3-3 invece per la capolista Atalanta di Massimo Brambilla: qui si può ipotizzare Ndiaye in porta e davanti a lui una difesa a quattro con Bergonzi, Okoli, Guth e Brogni da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Cortinovis, Da Riva e Gyabuaa, mentre in attacco ecco i due esterni Traoré e Colley per affiancare la prima punta Piccoli.



