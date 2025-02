DIRETTA LAZIO ATALANTA PRIMAVERA, PIROZZI E BOSI PER I PLAYOFF

La venticinquesima giornata del campionato Primavera propone l’interessante sfida della diretta Lazio Atalanta Primavera in campo alle 11,00 di sabato 15 febbraio 2025. Le due squadre sono divise da soli quattro punti e sono ancora in corsa per un difficile posto nei playoff.

La Lazio di Pirozzi sta attraversando un momento di difficoltà e la vittoria manca da tre giornate tra cui l’ultima giocata e pareggiata in casa del Bologna. Ha vinto l’ultima, invece, l’Atalanta di Bosi che ha portato a casa i tre punti in casa contro l’Udinese.

DIRETTA LAZIO ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lazio Atalanta Primavera sarà visibile in chiaro sui canali di SportItalia e sul loro sito in diretta streaming video e tv.

LAZIO ATALANTA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni andando ad approfondire le scelte dei due allenatori. Pirozzi schiererà la sua Lazio con un 4-3-3 con Renzetti tra i pali difeso da Petta e Bordoni. Munoz, Di Tommaso e Farcomeni completeranno il centrocampo a sostegno del tridente composto da Balde, D’Agostini e Serra.

LAZIO ATALANTA PRIMAVERA, LE QUOTE

Uno sguardo infine alle quote fornite da Eurobet per il pronostico sulla diretta Lazio Atalanta Primavera: il fattore campo sorride ai biancocelesti con il segno 1 proposto a 2,05, poi si sale a 3,05 in caso di vittoria dell’Atalanta e fino a 3,35 se le due squadre pareggeranno.

