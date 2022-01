DIRETTA LAZIO ATALANTA/ Video streaming tv: Dea sempre bene all’Olimpico di recente

DIRETTA LAZIO ATALANTA: TESTA A TESTA

Leggiamo i precedenti della diretta di Lazio Atalanta. Il bilancio vede favorita la squadra biancoceleste che su 53 gare ha vinto 21 volte rispetto alle 14 della Dea mentre sono 18 i pareggi. A Roma l’Atalanta contro la Lazio non perde dal 2017 ottenendo dei recenti risultati positivi. L’anno scorso la squadra di Gian Piero Gasperini andò a vincere in trasferta addirittura per 4-1 grazie ai gol di Gosens e Hateboer oltre alla doppietta del Papu Gomez. Caicedo aveva segnato il momentaneo 3-1.

La Lazio ha vinto per l’ultima volta tra le mura amiche contro questo avversario nel gennaio del 2017 in una gara terminata col risultato di 2-1. Gli ospiti erano andati avanti con Petagna dopo 21 minuti, ma la Lazio aveva trovato il pari alla fine del primo tempo con Sergej Milinkovic-Savic. Il gol decisivo lo siglava a 22′ dal triplice fischio finale Ciro Immobile su calcio di rigore. La gara di oggi aggiornerà dunque questo bilancio, vedremo come. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA LAZIO ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta Lazio Atalanta di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio, e sarà disponibile sia sul canale satellitare numero 251, sia sul del canale digitale terrestre. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Lazio Atalanta anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso la visione sarà una diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

BIG MATCH ALLO STADIO OLIMPICO

Lazio Atalanta, in diretta sabato 22 gennaio alle ore 20:45, dallo stadio Olimpico di Roma, è uno dei big match della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria esterna conseguita sul campo della Salernitana, in cui si sono imposti con un secco 0-3. La squadra di Maurizio Sarri è ancora in cerca della giusta continuità di rendimento, infatti nelle ultime cinque giornate ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La Lazio è in lotta per un posto in Europa, occupando l’ottava posizione con 35 punti, gli stessi di Roma e Fiorentina che la precedono.

L’Atalanta arriva alla gara dell’Olimpico, dopo aver fermato in casa la capolista Inter. I bergamaschi hanno infatti pareggiato con il risultato di 0-0 contro la formazione allenata da Simone Inzaghi. Nell’ultimo periodo, la squadra di Gian Piero Gasperini ha vissuto un periodo di leggera flessione, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta in cinque turni. La Dea è comunque in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, con il sogno Scudetto che resta ancora vivo. La partita d’andata disputata tra le due formazioni lo scorso 30 ottobre, è terminata con il punteggio di 2-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO ATALANTA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Lazio Atalanta, le quali si affronteranno sul terreno dello stadio Olimpico di Roma, nella sfida valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. L’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, dovrebbe optare per il consueto modulo 4-3-3. A difendere la porta della Lazio, dovrebbe esserci ancora Strakosha, mentre in attacco Zaccagni dovrebbe completare il reparto con Immobile e Pedro. Questa la probabile formazione titolare della Lazio: Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, risponderà con il collaudato 3-4-2-1. In campo dovrebbero scendere gran parte dei protagonisti della buona prestazione dell’ultimo turno contro l’Inter. Il terminale d’attacco sarà quindi Muriel, con Pasalic alle sue spalle, mentre Ilicic dovrebbe sostituire Pessina. Ecco la probabile formazione titolare bergamasca, in vista della gara contro la Lazio: Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Muriel.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Lazio Atalanta di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Non partono favoriti i padroni di casa, con la vittoria della Lazio, abbinata al segno 1, quotatata 3.10. Il risultato meno probabile sembra essere un pareggio, con il segno X proposto a 3.65. Il successo esterno dell’Atalanta, con segno 2, è quotato 2.20.



