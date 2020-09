Diretta Lazio Atalanta/ Streaming video tv: big match nel recupero! (Serie A)

DIRETTA LAZIO ATALANTA: E’ GIÀ SPAREGGIO?

Lazio Atalanta, in diretta dallo stadio Olimpico, rappresenta uno dei recuperi nella 1^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 30 settembre per un big match, posticipato perché la Dea ha giocato anche a metà agosto nei quarti di Champions League. Una partita tra due delle squadre che l’anno scorso hanno chiuso il loro campionato tra le prime quattro; la Lazio ha aperto la nuova stagione vincendo sul campo del Cagliari ed è chiamata a riscattare un torneo nel quale ha sognato a lungo lo scudetto per poi risvegliarsi bruscamente nel post lockdown, perdendo subito contatto e dovendosi accontentare del terzo posto. L’Atalanta invece continua a volare, ormai non è più una sorpresa ma una splendida realtà che potrebbe inserirsi nella corsa al tricolore; intanto Gian Piero Gasperini ha preso il via con un poker sul campo del Torino, anche se rimane qualche problema circa i gol incassati. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lazio Atalanta, sfida entusiasmante della quale vogliamo provare a valutare le probabili formazioni analizzando nel dettaglio le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

Lazio Atalanta vede sfidarsi due squadre che giocano con modulo molto simile: per entrambe la difesa a tre, quella di Simone Inzaghi è ancora priva di Luiz Felipe e dunque ci sarà Patric ad affiancare Acerbi e Stefan Radu, mentre a centrocampo si gioca con i soliti noti e cioè Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic ad accompagnare Lucas Leiva, poi due laterali che saranno Marusic a sinistra e Manuel Lazzari a destra. Davanti, Joaquin Correa sembra poter vincere il ballottaggio con Caicedo ma si vedrà se davvero il tecnico intenderà lanciare nuovamente il suo numero 11; l’Atalanta ha grandi certezze, il ritorno da titolare di Palomino che si piazza tra Toloi e Djimsiti davanti a Sportiello, perché Gollini si è infortunato e ne avrà per due mesi. Hateboer e Gosens forniscono la solita propulsione sulle corsie laterali, Pasalic cerca posto in mezzo dove però sono ancora De Roon e Freuler i favoriti; il croato potrebbe agire sulla trequarti insieme ad Alejandro Gomez, ma Gasperini dovrebbe rinunciare a Muriel (comunque ottimo anche dalla panchina, come sappiamo) e lasciare Duvan Zapata come unico centravanti, vista la portata della sfida potrebbe anche andare in questo modo.

QUOTE E PRONOSTICO

Regna l’equilibrio nelle quote che l’agenzia Snai ha fornito per Lazio Atalanta: addirittura sarebbe identico il vostro guadagno nell’eventualità di una vittoria, qualunque sia la squadra a centrare i 3 punti. Come vediamo infatti il bookmaker ha previsto un guadagno di 2,55 volte la puntata sia per il segno 1 che per il segno 2; l’ipotesi del pareggio, identificata dal segno X, vi farebbe invece intascare una somma corrispondente a 3,65 volte la puntata.



