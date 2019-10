Diretta Lazio Atalanta/ Streaming video tv: spareggio per l’Europa (Serie A)

Lazio Atalanta sarà diretta dal signor Gianluca Rocchi, ed è la partita che apre l’ottava giornata del campionato di Serie A 2019-2020: allo stadio Olimpico, dove lo scorso giovedì la nostra nazionale si è presa la qualificazione agli Europei con tre giornate di anticipo, si va in campo alle ore 15:00 di sabato 19 ottobre. Si tratta della rivincita della finale di Coppa Italia, nello stesso stadio: allora vinsero i biancocelesti ma la squadra di Simone Inzaghi non è ancora riuscita a trovare il suo pieno ritmo in questo campionato, sta facendo tutto sommato bene ma prima della sosta è incappata in un pareggio a Bologna che ha nuovamente frenato la corsa verso la zona Champions League. Vola invece l’Atalanta, che ormai non può più essere considerata una sorpresa: la Dea arriva dalla vittoria interna contro il Lecce con la quale ha conservato il terzo posto in classifica, sta tenendo il passo delle prime tre e in questo momento non sarebbe nemmeno troppo fantasioso parlare di scudetto. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Lazio Atalanta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Atalanta sarà disponibile sulla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento che potranno seguire questa partita sui canali dedicati oppure, in assenza di un televisore, attivando il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, utilizzando l’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

Simone Inzaghi ritrova Lucas Leiva per Lazio Atalanta, e dunque sarà il brasiliano che prenderà in mano le redini del centrocampo avendo al suo fianco Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, a meno che non venga favorito Parolo. Da valutare le condizioni di Joaquin Correa che però ce la dovrebbe fare: sarà lui a fare da supporto a Immobile nel reparto offensivo, sulle corsie esterne invece i favoriti sono sempre Manuel Lazzari e Lulic. In difesa sicuri del posto Acerbi e Stefan Radu, così come il portiere Strakosha; ballottaggio tra Luiz Felipe e Bastos con il primo in vantaggio. Tegola per Gasperini, perché in nazionale si è infortunato Duvan Zapata: l’altro colombiano Muriel affiancherà dunque Ilicic in attacco, solito schema con Alejandro Gomez che gioca nella posizione di trequartista mentre in mezzo al campo dovremmo vedere come al solito la coppia formata da De Roon e Freuler. Hateboer giocherà a destra, Gosens è favorito su Castagne (in gol con il Belgio) per l’altra corsia; in difesa Palomino può spuntarla su Djimsiti, Toloi e Andrea Masiello completeranno la linea a protezione del portiere Gollini.

QUOTE E PRONOSTICO

Grande equilibrio in Lazio Atalanta secondo i bookmaker: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che la squadra favorita è quella di casa ma con una distanza minima tra l’eventualità della sua vittoria (quota di 2,25 sul segno 1) e quella del successo della Dea, per il quale dovrete giocare il segno 2 che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,95 volte quanto messo su piatto. Il pareggio, ipotesi che viene identificata dal segno X, porta invece in dote un corrispettivo di 3,70 volte quello che avrete deciso di puntare.



