Diretta/ Lazio Atalanta (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie A, 8 ottobre 2023)

DIRETTA LAZIO ATALANTA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida Lazio Atalanta mette di fronte due formazioni che in classifica si schierano rispettivamente al sedicesimo e sesto posto. Padroni di casa che non hanno iniziato bene il campionato con diverse partite sottotono e punti persi per strada. Non si può dire lo stesso in Champions League con quattro punti nelle sfide contro Atletico Madrid e Celtic. Probabile assente della sfida il capitano Ciro Immobile autore di due dei 7 gol totali realizzati dalla formazione allenata da Maurizio Sarri. Scalda i motori l’ex attaccante del Girona Castellanos. Biancocelesti che hanno subito 10 gol in campionato, 7 dei quali nelle prime quattro sfide di campionato.

In quota gol cerca spazio Mattia Zaccagni, al momento con una sola marcatura all’attivo. Atalanta che arriva al match dopo l’importante vittoria in Europa League espugnando il campo dello Sporting Lisbona. I numeri in campionato sono ottimi con 11 reti realizzate e soltanto 5 subite. Sesto posto in campionato per l’Atalanta con 13 punti con solamente un numero di distanza da Fiorentina, Juventus e Napoli che si contendono dal terzo al quinto posto. Occhi puntati su Gianluca Scamacca, possibile il suo ingresso a partita in corso. (Marco Genduso)

LAZIO ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lazio Atalanta sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming, detentore di tutte le partite della Serie A, sarà l’unico a trasmettere la diretta Lazio Atalanta e bisognerà dunque dotarsi di abbonamento per fruire del servizio. Inoltre esiste la possibilità di vedere il match in TV attraverso Sky con la sottoscrizione a Zona Dazn che permette di vedere negli appositi canali del digitale terreste la partita.

La diretta streaming Lazio Atalanta potrà essere vista sia su Smart TV tramite app sia su qualsiasi dispositivo mobile tra cui telefono, computer, tablet e console di gioco.

LAZIO ATALANTA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Lazio Atalanta pone di fronte due formazioni che presentano quest’oggi uno dei match più importanti nel turno di serie A. Quest’oggi, prima dell’inizio della partita, vi presentiamo gli ultimi 5 incontri da queste due formazioni che hanno sempre regalato spettacolo e gioie a tutti i tifosi presenti all’interno degli stadi. Nel 2021 Atalanta che è caduta sotto i colpi di Marusic, Correa e Muriqi a gennaio. Utile solo per le statistiche il gol di Mario Pasalic. Sempre nello stesso anno il risultato fu di pareggio con Pedro e Immobile da una parte e Zapata e De Roon dall’altra.

Gara di ritorno che presentò nuovamente un altro pareggio, questa volta a reti bianche. Lazio che ebbe la meglio sull’Atalanta anche nell’undicesima giornata nel campetto di serie A 2022-2023: ad andare in gol Mattia Zaccagni e Felipe Anderson prima di lasciare spazio all’ultima sfida vinta dai nerazzurri con il medesimo risultato. Ad andare in gol prima Davide Zappacosta, poi Rasmus Holjund. Quest’ultimo mettendo in spaccata con il piattone un grande traversone dal fondo da parte di Lookman. Lo storico di queste ultime 5 partite è di: 2 vittorie biancocelesti; altrettanti pareggi e un solo successo per l’Atalanta. (Marco Genduso)

DIRETTA LAZIO ATALANTA, TREPIDANTE ATTESA ALL’OLIMPICO

La diretta Lazio Atalanta, in programma domenica 8 ottobre alle ore 15:00, racconta di una delle sfide più interessanti di questo ottavo turno di Serie A. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria europea in Scozia contro il Celtic, risultato molto importante sia per la classifica di Champions League sia per dimenticare il 2-0 inflitto dal Milan in campionato. La sconfitta contro Pioli ha sancito per Sarri la fine di un ottimo periodo che aveva visto i biancocelesti imbattuti da tre partite in tutte le competizioni.

Anche l’Atalanta è reduce da un successo europeo vale a dire il 2-1 di Lisbona contro lo Sporting in Europa League. Gli orobici, dopo un inizio di stagione altalenante, sono in un periodo di forma straripante e detengono una striscia tuttora aperta di cinque risultati utili consecutivi con il solo pareggio con la Juventus e ben quattro vittorie tra Rakow, Cagliari, Verona e come detto Sporting Lisbona.

LAZIO ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lazio Atalanta vedono i biancocelesti schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Provedel, retroguardia composta da Marusic, Casale, Romagnoli e Pellegrini. Guendouzi e Luis Alberto agiranno da mezzali con Rovella favorito su Cataldi. In attacco Pedro e Zaccagni supporteranno Castellanos dato che Immobile, nonostante stia meglio, dovrebbe partire dalla panchina.

L’Atalanta risponde col 3-4-1-2 che vede Musso tra i pali. Difesa formata da Toloi, Scalvini e Kolasinac con Djimsiti che comunque recupera dopo l’infortunio con lo Sporting Lisbona e si siederà in panchina. Zappacosta e Ruggeri larghi con De Roon ed Ederson al centro mentre davanti pochi dubbi: Koopmeiners trequartista, coppia d’attacco De Ketelaere-Lookman.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovello, Luis Alberto; Pedro, Castellanos, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

LAZIO ATALANTA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lazio Atalanta vedono sostanziale equilibrio. Secondo bet365 la squadra ospite è data a 2.55 contro i 2.80 dei capitolini, a dimostrazione del fatto che non ci sia una vera e propria favorita in maniera netta. Il pareggio è a 3.30.

Un fattore che sembra potersi avverare è riferito al segno Gol ovvero che entrambe le squadre riusciranno a segnare: quota di 1.75 contro i 2 del segno opposto. Paradossalmente però è più probabile che non si superino le 2 reti dato che l’Under è più basso dell’Over 2.5 rispettivamente a 1.80 e 2.











