Diretta Lazio Atromitos streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Rieti.
DIRETTA LAZIO ATROMITOS: SARRI CONTRO I GRECI!
Per la diretta Lazio Atromitos si va allo stadio Centro Italia di Rieti, dove alle ore 20:00 di sabato 16 agosto 2025 la squadra biancoceleste gioca un’altra amichevole e lo fa contro una formazione greca, con sede a Peristeri. Prosegue dunque il precampionato, ma ormai ci siamo: la prossima domenica si parte con la trasferta di Como.
È una Lazio che ha dovuto far fronte al blocco del calciomercato, affare non da poco: la squadra è dunque molto simile, se non identica, a quella dello scorso anno che è partita benissimo con Marco Baroni, per poi perdersi nel tempo fino a mancare la qualificazione alle coppe europee, tra tanti punti di domanda.
Maurizio Sarri ha accettato di tornare e poi di rimanere una volta saputo che non ci sarebbero stati acquisti; si parla di possibili colpi per gennaio (vedi Lorenzo Insigne) ma per il momento bisogna operare con gli effettivi a disposizione e bisogna dire che nelle amichevoli si è visto qualcosa di interessante.
Mai come adesso servirà la mano dell’allenatore sulle vicende della squadra biancoceleste, nella diretta Lazio Atromitos vedremo se ci sarà qualche alchimia specifica e intanto proviamo a ipotizzare noi qualche scelta di formazione in quello che come sempre rimane il 4-3-3 quasi ferreo da parte di Sarri.
INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA LAZIO ATROMITOS
Potrete assistere alla diretta Lazio Atromitos su DAZN, dunque non tecnicamente in tv ma attraverso la diretta streaming video su tutti i dispositivi compatibili.
PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATROMITOS
Qualche indicazione e valutazione circa la diretta Lazio Atromitos possiamo darla: ad esempio Alessio Romagnoli sarà squalificato in campionato mentre Gigot è infortunato, dunque il giovane Provstgaard promosso dalla Primavera potrebbe essere titolare in coppia con Mario Gila e davanti a Provedel, mentre sulle corsie laterali Marusic e Nuno Tavares sarebbero i favoriti. Facile poi che Sarri voglia ripartire dalla coppia Rovella-Guendouzi che tanto bene ha fatto in mezzo; nel suo sistema troverebbe posto Belahyane, che però è ai box, e allora attenzione a un ruolo possibilmente tattico per Fisayo Dele-Bashiru.
Nel tridente si è già visto come Castellanos permetta un maggiore peso offensivo rispetto a Boulaye Dia, che per il momento gioca comunque come prima punta ma presto potrebbe essere portato a fare l’esterno; si valuterà perché Sarri ha a disposizione anche Pedro già allenato con profitto nel Chelsea, e poi chiaramente Zaccagni che sembra avere quasi per diritto la maglia sulla corsia sinistra. Tra i giovani, oltre al rientro di Cancellieri, attenzione a Saná Fernandes: con la Primavera ha fatto molto bene e adesso prova il grande salto tra i professionisti, starà anche e soprattutto lui dimostrare di poterci stare.