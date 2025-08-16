Diretta Lazio Atromitos streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Rieti.

DIRETTA LAZIO ATROMITOS: SARRI CONTRO I GRECI!

Per la diretta Lazio Atromitos si va allo stadio Centro Italia di Rieti, dove alle ore 20:00 di sabato 16 agosto 2025 la squadra biancoceleste gioca un’altra amichevole e lo fa contro una formazione greca, con sede a Peristeri. Prosegue dunque il precampionato, ma ormai ci siamo: la prossima domenica si parte con la trasferta di Como.

Diretta/ Venezia Mantova (risultato 3-0) video streaming tv: Yeboah fa il tris (Coppa Italia 16 agosto 2025)

È una Lazio che ha dovuto far fronte al blocco del calciomercato, affare non da poco: la squadra è dunque molto simile, se non identica, a quella dello scorso anno che è partita benissimo con Marco Baroni, per poi perdersi nel tempo fino a mancare la qualificazione alle coppe europee, tra tanti punti di domanda.

Maurizio Sarri ha accettato di tornare e poi di rimanere una volta saputo che non ci sarebbero stati acquisti; si parla di possibili colpi per gennaio (vedi Lorenzo Insigne) ma per il momento bisogna operare con gli effettivi a disposizione e bisogna dire che nelle amichevoli si è visto qualcosa di interessante.

DIRETTA/ Como Sudtirol (risultato 3-1) streaming video tv: doppio Douvikas (Coppa Italia oggi 16 agosto 2025)

Mai come adesso servirà la mano dell’allenatore sulle vicende della squadra biancoceleste, nella diretta Lazio Atromitos vedremo se ci sarà qualche alchimia specifica e intanto proviamo a ipotizzare noi qualche scelta di formazione in quello che come sempre rimane il 4-3-3 quasi ferreo da parte di Sarri.

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA LAZIO ATROMITOS

Potrete assistere alla diretta Lazio Atromitos su DAZN, dunque non tecnicamente in tv ma attraverso la diretta streaming video su tutti i dispositivi compatibili.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATROMITOS

Qualche indicazione e valutazione circa la diretta Lazio Atromitos possiamo darla: ad esempio Alessio Romagnoli sarà squalificato in campionato mentre Gigot è infortunato, dunque il giovane Provstgaard promosso dalla Primavera potrebbe essere titolare in coppia con Mario Gila e davanti a Provedel, mentre sulle corsie laterali Marusic e Nuno Tavares sarebbero i favoriti. Facile poi che Sarri voglia ripartire dalla coppia Rovella-Guendouzi che tanto bene ha fatto in mezzo; nel suo sistema troverebbe posto Belahyane, che però è ai box, e allora attenzione a un ruolo possibilmente tattico per Fisayo Dele-Bashiru.

DIRETTA/ Roma Neom (risultato finale 2-2): pareggio per Gasperini! (amichevole 16 agosto 2025)

Nel tridente si è già visto come Castellanos permetta un maggiore peso offensivo rispetto a Boulaye Dia, che per il momento gioca comunque come prima punta ma presto potrebbe essere portato a fare l’esterno; si valuterà perché Sarri ha a disposizione anche Pedro già allenato con profitto nel Chelsea, e poi chiaramente Zaccagni che sembra avere quasi per diritto la maglia sulla corsia sinistra. Tra i giovani, oltre al rientro di Cancellieri, attenzione a Saná Fernandes: con la Primavera ha fatto molto bene e adesso prova il grande salto tra i professionisti, starà anche e soprattutto lui dimostrare di poterci stare.