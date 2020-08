Diretta Lazio Auronzo/ Streaming video tv: prima amichevole per Inzaghi

Lazio Auronzo, in diretta dallo Stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, è la partita amichevole in programma oggi, mercoledì 26 agosto 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 17.00. Comincia con la solita sgambata contro gli amici dell’Auronzo il percorso del club di Inzaghi verso la prossima stagione 2020-21: si riparte dunque dalla tradizionale sede del ritorno estivo della squadra biancoceleste e dagli avversari ben noti, i valligiani locali, per ricaricare le batterie e prepararsi a quella che si annuncia una stagione speciale per gli aquilotti. Dopo tutto si riparte dalla gioia della Supercoppa Italiana, vinta il 22 dicembre scorso, come dal sogno, sfumato solo in extremis dello scudetto: un buon punto di partenza per i ragazzi di Inzaghi, che però vogliono certo qualcosa di più ancora per il prossimo anno.

Se le ambizioni sono elevate, meglio dunque cominciare a preparasi fin da subito: la Lazio ha raggiunto Cadore solo pochi giorni fa e sarà proprio contro l’Auronzo che effettuerà la prima partitella ufficiale. Sarà dunque un’ottima occasione per tornare a correre, mettere nelle gambe i primi minuti e perchè no, anche segnare una valanga di gol, come occorso anche negli anni scorsi, che fanno sempre bene al morale della squadra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Auronzo sarà garantita agli abbonati del canale tematico biancoceleste Lazio Style Channel, disponibile al numero 233 della piattaforma satellitare Sky ma non compreso nel servizio di diretta streaming video fornito da Sky Go. Per chi non è abbonato a Lazio Style Channel, un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network della Lazio.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AURONZO

Certo alla vigilia della diretta tra Lazio e Auronzo, ci pare senza dubbio complicato fissare quali potrebbero essere le mosse di Inzaghi per le probabili formazioni, per quello che sarà il primo appuntamento in campo di questo ritiro estivo. Non dimentichiamo che i biancocelesti hanno inaugurato il raduno ad Auronzo di Cadore solo pochi giorni fa, e che pure la rosa presente non è al completo – mancherà ad esempio Correa. Dunque si tratta solo della prima sgambata, e se non dubitiamo che sarà ancora il 3-5-2 il modulo di riferimento, pure ci pare quasi impossibile immaginare quale sarà il primo undici del tecnico, che pure avrà ampia possibilità di cambiare le carte in gioco durante tutta la durata di questa prima amichevole contro i valligiani locali. Senza scordare che per ora il programma estivo del club biancoceleste prevede almeno 5 amichevoli: ci sarà dunque tutto il tempo per l’allenatore degli aquilotti di analizzare tutta la rosa, e provare nuove tattiche e soluzioni in vista della prossima stagione della Serie A.

