Diretta/ Lazio Auronzo streaming video tv: Sarri, atto secondo (amichevole)

DIRETTA LAZIO AURONZO: UNA “CLASSICA” DI LUGLIO!

Lazio Auronzo, in diretta domenica 10 luglio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore sarà una sfida amichevole, primo test stagionale in programma per la formazione capitolina. Inizia ufficialmente la seconda stagione con Maurizio Sarri in panchina per i biancazzurri, la squadra è in profonda trasformazione e stanno arrivando i primi nuovi acquisti, con Casale e Marcos Antonio che hanno raggiunto sabato le Tre Cime di Lavaredo e potrebbero giocare qualche minuti nell’amichevole di oggi.

La sfida contro la formazione locale apre ormai tradizionalmente il ritiro laziale, con la squadra di Sarri che giocherà altre tre amichevoli ad Auronzo di Cadore. Sarri spera di poter abbracciare presto anche Alessio Romagnoli, con il quale ormai si è trovato l’accordo per l’arrivo in biancazzurro. Andranno poi sistemati altri particolari per una rosa che, a partire dall’esordio del 14 agosto in campionato in casa contro il Bologna, dovrà affrontare la stagione su tre fronti.

DIRETTA LAZIO AURONZO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Auronzo sarà visibile sul canale tematico Lazio Style Channel, canale numero 233 del satellite, fruibile dopo aver sottoscritto un abbonamento con formula settimanale o mensile. Non sarà però disponibile la diretta streaming video in quanto il canale tematico della Lazio non fa parte dell’offerta Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO AURONZO

Le probabili formazioni della diretta Lazio Auronzo, amichevole che andrà in scena allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Prima uscita stagionale per la Lazio di Maurizio Sarri, in profonda trasformazione con molti giocatori che si stanno aggregando al ritiro solo negli ultimi giorni. Al momento, considerando anche i recenti sviluppi di mercato, la formazione della Lazio in questa amichevole dovrebbe essere un 4-3-3 così schierato: Adamonis; Lazzari, Patric, Adeagbo, Kamenovic; Cataldi, Basic, Luis Alberto; Zaccagni, Pedro, Felipe Anderson.

